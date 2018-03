Alumnos salieron en defensa de una compañera agraviada por su forma de vestirse

Casi 700 alumnos de la escuela Normal de Gualeguay realizaron una masiva protesta y jornada de concientización contra el Bullying. Se escuchó con fuerza el no a la discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad en todos los órdenes de la vida. De esta manera y de modo espontáneo la mayoría de los gurises de entre 13 y 17 años se solidarizaron con una compañera que fue agraviada en las redes sociales por su forma de vestirse.



Todo se inició la burla contra una alumna de 15 años que decidió ir a la escuela con los pantalones a cuadritos, similares a un pijama.



La chica que fue con Elephant apareció en una fotos en las redes sociales publicada por una alumna de cuarto año que en el posteo la destrató y descalificó.



Enterados de todo esto, los alumnos más grande del turno mañana de la escuela, que asisten al quinto y sexto año, junto a los referentes del centro de estudiantes, decidieron ir a fondo, poner un límite a las discriminaciones que a diario son parte.



Este miércoles organizaron el repudio: fueron todos vestidos con pantalones Elephant y se convocaron, en los recreos, para hablar, concientizar y reflexionar sobre el Bullying.

Para pensar, se les permitió por parte de los docentes utilizar los equipos de sonido para que el mensaje llegara fuerte y claro, incluso hubo padres que se enteraron y sorprendieron por el alto nivel de madurez en las argumentaciones que se escucharon por parte de los adolescentes.

En la organización de los alumnos que decidieron llevar un mensaje claro contra la discriminación se leyó una sentida carta que reflejó el estado de ánimo de la gran mayoría de los adolescentes.



La docente y directiva de la Normal, Carina Carboni dijo a Diario Uno: "Hoy no fue un día más en nuestra escuela, quedamos todos gratamente sorprendidos por la gran reacción del alumnado que se opuso a cualquier forma de discriminación".



"Todo lo que se hizo, salió de ellos mismos que organizaron la jornada de concientización, por lo que nos pareció de gran valía apoyarlos y permitirles que en los recreos hablaran de estos temas tan preocupantes que golpean en la sociedad", resaltó la docente para marcar: "Los más grandes, de quinto y sexto llevaron el mensaje y de allí es que sentimos un gran orgullo".



Aclaró: "Todo lo que sucedió fue empujado por ellos mismos, el crédito es de ellos, y ellos nos invitaron a participar. Fue muy serio el tratamiento, pese a la informalidad del acto o cómo se instrumentó la jornada de concientización".



Sobre la alumna que inició la polémica en las redes sociales, indicó que está identificada y la idea es contenerla y hacerle entender que lo que hizo no se debe repetir.



"Los alumnos de quinto y sexto tienen permitido en los recreos pasar música, y hoy se decidió que tomaran el micrófono y hablaran de lo que es el Bullying", explicó para remarcar: "Nos emocionó a todos que se opusieran a cualquier tipo de discriminación, que no es más importante una persona con más dinero; por cómo se viste; si es flaco o no; o por sus creencias religiosas; o por su color de piel, entre otras agresiones que se escuchan a diario".



Martina Magallán es la presidenta del centro de estudiantes del colegio Normal de Gualeguay contó cómo se gestó esta jornada de concientización. "Ayer una chica de cuarto año subió una foto en snapchat de una nena de segundo año. A ella se la veía usando un pantalón a cuadritos, y con posterioridad un comentario muy feo que decía: 'No sabíamos que estaba de moda usar pijama en la escuela'. Y la verdad que nos pareció un espanto el mensaje dado por esa piba".



"De allí es que nos contactamos entre varios de los chicos de la escuela y decidimos este miércoles hacer cosas contra la discriminación y el Bullying. Se decidió todos ir vestidos con esos pantalones cuadriculados, y tuvimos algunos problemas", reseñó para agregar: "No todos teníamos ese tipo de pantalones, por lo que hoy a la mañana fuimos muchos directamente con pijamas, otras chicas llevaron hasta pantuflas, pero lo más importante era decirle no a este tipo de exteriorizaciones".



Sobre la reacción de la responsable del mensaje discriminador, contó: "Ella nos escribió y se defendió diciendo que 'era una boludes' hacer una tragedia con la foto y su comentario, pero le explicamos que no es correcto lo que realizó por lo que la invitamos a reflexionar, ya que con esas actitudes lastima a muchas otras personas".



"Mirá fue tan impactante la movilización hoy, es que le vamos a proponer a la escuela, a la departamental y a quien sea que nos asesore en nuevas charlas informativas y de concientización para lo cual vamos a pedir que nos acompañe toda la comunidad educativa", adelantó.



Finalmente la alumna ya adelantó lo que le gustaría estudiar una vez que concluya el secundario. "Me da muchas ganas de estudiar medicina pediátrica oncológica. Me sensibiliza esta problemática y de allí es que espero ayudar una vez que me reciba".

Fuente: Diario Uno