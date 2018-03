Fiebre amarilla: Habrá que vacunarse para viajar a más destinos brasileños

Ante la evolución del brote de fiebre amarilla en Brasil, el Ministerio de Salud de la Nación, solicitó, mediante un comunicado web, que las personas que viajen a los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul se inmunicen contra la fiebre amarilla. Así, los tres estados del sur de Brasil se suman a los cinco estados para los cuales ya se recomendaba la vacunación.



Las autoridades nacionales también sugieren que dada la situación epidemiológica actual, se evite el destino de Ilha Grande. Para quienes presenten alguna contraindicación de recibir la vacuna, se recomienda evitar el viaje a los estados con circulación viral activa.



Además, aclaran que en el caso de las personas mayores de 60 años que viajen a una zona de riesgo y soliciten la vacunación, se requiere la presentación de una orden médica.



Destinos brasileros en zonas de riesgo



-Los Estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.



-Estado de Río de Janeiro: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de Río de Janeiro y especialmente Ilha Grande en el municipio de Angra dos Reis.



-Estado de Minas Gerais: Se recomienda la vacunación en todo el estado.



-Estado de San Pablo: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de San Pablo.



-Estado de Espíritu Santo: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluída la ciudad de Vitória.



-Estado de Bahía.



-Al día de la fecha no se ha notificado circulación viral activa en el noreste brasileño.





Quiénes deben vacunarse



Los requisitos para la vacunación son tener entre uno y 60 años, viajar a lugares de riesgo y concurrir con pasaporte o DNI y el carné de vacunación. No es necesario estar en ayunas y debe colocarse por lo menos 10 días antes del viaje, según indicaciones del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia.



De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, se requiere una dosis única de vacuna contra fiebre amarilla para conferir inmunidad y protección permanente contra la enfermedad. Además, si por razones médicas un viajero no puede ser vacunado contra esta enfermedad, la persona deberá contar con el correspondiente certificado médico y, de acuerdo con la situación, se contraindica el viaje y/o se extiende certificado de exención para los que tienen causa justificada.