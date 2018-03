Universidades nacionales revalidarán títulos de egresados en otros países

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) finalizó hoy en Jujuy el 79º Plenario de Rectores del país, que garantizó la revalidación de títulos de egresados en el extranjero, durante una reunión en la que manifestaron preocupación por los recortes de presupuesto para infraestructura y el aumento de las tarifas de servicios.



"Sólo algunas universidades, hasta ahora, estaban registradas para que un extranjero que quisiera revalidar su título en Argentina pudiera hacerlo. A partir de ahora, todas las universidades públicas vamos a poder hacerlo siguiendo los procedimientos establecidos", anunció el presidente saliente del CIN y actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Techi.



Así, las universidades que adhieran a un acuerdo con la Secretaría Nacional de Políticas Universitarias, "podrán hacer los trámites de reválida de títulos extranjeros".



Los acuerdos interuniversitarios quedaron plasmados tras la doble jornada de discusión que se desarrolló en un hotel a las afueras de la capital jujeña, de la que participaron los rectores de todas las universidades nacionales.





UNC



Los rectores se sumaron a la iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba de integrar en un consorcio a todas las universidades del país para avalar la oferta educativa de educación a distancia.



"Esto es un consorcio de educación a distancia para que compartamos recursos humanos y físicos entre todas las universidades al ofertar estudios a distancias utilizando las nuevas tecnologías, válidas en el país como en el extranjero", dijo Techi.



El CIN también expresó su preocupación en dos aspectos del presupuesto universitario, uno que refiere a las obras de infraestructura, ya que este año "no estarán disponible 6.000 millones para llevar adelante ese trabajo".



Otro es el aumento de las tarifas que impacta en el gasto de funcionamiento de las universidades, por lo que requieren una partida adicional para poder pagar servicios.



La secretaria Nacional de Políticas Universitarias, Danya Tavela, dijo que los temas de discusión del CIN estuvieron "enmarcados en la continuidad de algunas líneas que refieren a la calidad universitaria, y se incorporan programas de ingreso y egreso con la idea de flexibilizar propuestas académicas que puedan adaptarse a realidades territoriales".



Respecto a las obras en marcha, garantizó que "se terminarán las que están en ejecución", aunque admitió que sepostergarán para el año próximo obras que "todavía no comenzaron a ser ejecutadas".



"El presupuesto destinado a las universidades para este año es de 103.000 millones de pesos", informó.



"Hemos duplicado", no obstante, "planteamos que nos pongamos a trabajar con la mejora del sistema con un presupuesto que consideramos suficiente para atender los requerimientos", concluyó.



Como próximos desafíos, el rector de la UNC y flamante presidente del CIN, Hugo Juri, trazó el fortalecimiento de los sistemas de integración entre las regiones académicas de Latinoamérica y Europa.