Anses recuerda el calendario de pagos para la próxima semana tras los feriados

Asignaciones Familiares para monotributistas

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pagos para la próxima semana

La ANSES recuerda que trabajadores monotributistas acceden al cobro de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad, Prenatal y Ayuda Escolar Anual. Se trata de quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de las categorías que van desde la "A" a la "K", que tienen efectivamente realizados sus aportes a la Seguridad Social y no presentan ninguna incompatibilidad.El monto y tipo de asignación a cobrar depende de la categoría a la que cada titular aporta y se puede consultar en www.anses.gob.ar Aquellos que reúnen las condiciones pero aún no están cobrando deben controlar que sus datos personales y los de su grupo familiar estén acreditados correctamente en el sitio web de la ANSES. Si no lo están, tendrán que dirigirse a una oficina de la ANSES, sin turno previo, con la siguiente documentación: original y fotocopia de los DNI de ambos padres y los de sus hijos, partida de nacimiento original de los hijos y fotocopia.Las personas mayores de 65 años, sean hombres o mujeres, y que no cobren ningún otro beneficio podrán acceder al monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de carácter vitalicio que otorga la ANSES , que es el equivalente al 80% de la jubilación mínima y se actualiza cuatro veces al año por la Ley de Movilidad.Aquellos que la perciben obtienen también la cobertura y servicios de PAMI y acceden al cobro de las siguientes Asignaciones Familiares: por Hijo, por Hijo con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual. Asimismo, tienen la posibilidad de solicitar los créditos ARGENTA.Los titulares pueden seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que les permitan tramitar luego una jubilación ordinaria.Debido al feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,Titulares de Prestaciones No Contributivas cuyos documentos terminan en 0 y 1.Titulares de Prestaciones No Contributivas cuyos documentos terminan en 2 y 3.Titulares de la Prestación por Desempleo (PLAN 2 y 3) con todas las terminaciones de documento.Titulares de Prestaciones No Contributivas cuyos documentos terminan en 4 y 5.Titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cuyos documentos terminan en 0.Titulares de la Prestación por Desempleo (PLAN 2 y 3) con todas las terminaciones de documento.Titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cuyos documentos terminan en 1.Titulares de Prestaciones No Contributivas cuyos documentos terminan en 6 y 7.Titulares de la Prestación por Desempleo (PLAN 2 y 3) con todas las terminaciones de documento.