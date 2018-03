Becas Progresar: Pagarán hasta $7.400 por mes a estudiantes de profesorado

Las carreras estratégicas en cada provincia

Cuando a fines de enero se presentaron las nuevas becas Progresar, quedó claro que la formación docente sería una de las áreas estratégicas a incentivar. Se supo entonces que sería la carrera que más dinero recibiría: desde $5.300 hasta $7.400 por mes. Ahora, a través de una resolución, el Ministerio de Educación abrió la inscripción hasta el 31 de marzo y brindó más detalles."La intención es contribuir con el segundo objetivo del Plan Nacional de Formación Docente, que implica lograr que todos los docentes que den clases tengan la titulación requerida", dijo aCecilia Veleda, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). Hoy en Argentina más del 20% de los profesores de secundaria no cuenta con título habilitante.Al igual que el resto de las becas Progresar, hay un beneficio progresivo a medida que se avanza en la carrera. En primer año, percibirán $5.316, en segundo $6.379 y para los estudiantes de tercero y cuarto el beneficio llega a los $7.442. En todos los casos, el pago comprende diez meses, desde marzo hasta diciembre.Hasta el año pasado, se pedía un promedio de 8 en la secundaria, aunque lo consideraban "inexacto" debido a la variedad de niveles que presentan las escuelas.El examen incluirá, además, un cuestionario complementario para medir "la inclinación hacia la docencia" diseñado por psicometristas., aunque -aclaran- muchos no cumplen con los pre-requisitos.Por su parte, los estudiantes avanzados tendrán que haber aprobado al menos el 20% de las materias de cada año para postularse. En ningún caso los ingresos de los beneficiarios pueden estar por encima de tres salarios mínimos vitales y móviles y la inscripción se hace online.Una vez superado el proceso de selección, los estudiantes que gocen de la beca deben certificar sus avances para no perder el beneficio. En segundo año, deben tener el 20% del plan de estudios superado, en tercero el 40% y en cuarto el 60%.Además, se comprometen a participar en capacitaciones, tutorías y a firmar un documento, en caso de que la provincia así lo necesite, de que una vez egresado ocupará una vacante.Cada provincia tiene una determinada cantidad de becas a disposición según las necesidades.. "Música, por ejemplo, tiene bajas tasas de egreso porque exige dominio de ciertos instrumentos que la hace selectiva. Algo semejante ocurre con inglés", explicó Veleda. La Ciudad de Buenos Aires, debido a su falta de maestros, considera ocho profesorados como necesarios.: Profesorado de Física, de Geografía, de Inglés, de Lengua y Literatura, de Matemática, de Química y de Música.: Profesorado de Biología, de Física, de Geografía, de Matemática, de Química, de Educación Primaria, de Inglés, de Música.: Profesorado de Geografía, de Inglés, de Música y de Química.: Profesorado de Física, de Geografía, de Historia, de Lenguas Extranjeras (Inglés ? Portugués ? Francés), de Música y de Química.: Profesorado de Física, de Biología, de Educación Especial, de Educación Primaria, de Física y de Música.: Profesorado de Biología, de Física, de Lengua y Literatura, de Matemática y de Química.: Profesorado de Artes visuales, de Danza, de Física, de Idiomas Extranjeros (Inglés ? Portugués), de Música, de Química y de Teatro.: Profesorado de Biología, de Lengua y Literatura, de Matemática, de Música y de Química.: Profesorado de Educación Física, de Educación Primaria, de Lengua y Literatura, de Música y de Química.: Profesorado de Biología, de Física, de Historia y de Química.: Profesorado de Educación Inicial, de Lengua y Literatura y de Música.: Profesorado de Física, de Inglés, de Matemática, de Música y de Química.: Profesorado de Biología, de Educación Primaria, de Física, de Geografía, de Matemática y de Química.: Profesorado de Educación Especial, de Educación Inicial, de Educación Primaria, de Lengua y Literatura y de Matemática.: Profesorado de Biología, de Física, de Geografía, de Lengua y Literatura, de Química y de Matemática.: Profesorado de Biología, de Física, de Geografía, de Lengua y Literatura y de Química.: Profesorado de Física, de Inglés, de Lengua y Literatura y de Química.: Profesorado de Biología, de Educación Primaria y de Inglés.: Profesorado de Educación Primaria, de Geografía, de Lengua y Literatura, de Matemática y de Música.: Profesorado de Biología, de Educación Inicial, de Educación Primaria y de Música.: Profesorado de Biología, de Física, de Geografía, de Historia, de Matemática y de Música.: Profesorado de Física, de Inglés, de Lengua y Literatura, de Matemática, de Química.: Profesorado de Educación Inicial, de Educación Primaria, de Geografía, de Historia y de Matemática.: Profesorado de Biología, de Física, de Lenguas Extranjeras (Inglés-Portugués), de Matemática y de Química.