Tragedia en el Delta: Para peritos, una de las lanchas cruzó de carril y chocó

El informe preliminar sobre el choque de lanchas, en el que falleció Tamara Ángela Suetta (25) el viernes por la noche, confirmó lo que ya había adelantado Clarín. La embarcación que manejaba el abogado penalista Manuel Beccar Varela, que sigue imputado por homicidio culposo agravado y lesiones graves, "invadió el margen o 'carril' por el que navegaba la víctima fatal junto a sus padres", según precisaron este lunes fuentes de la investigación.



El nuevo elemento probatorio, que se suma al resultado positivo de alcoholemia del letrado, complica su situación procesal. El papá de Tamara, que continúa internado junto a su mujer en el Hospital de Pacheco, aún no declaró pero, según pudo averiguar este medio, recuerda que la otra embarcación se cruzó de margen y que él intentó evitar el impacto.



"Las primeras conclusiones muestran que la colisión tuvo lugar en el margen de la navegación en el que venía la víctima. Los peritos advierten que Beccar Varela agarró la curva, que estaba del lado izquierdo tomando el sentido en el que iba el imputado, en forma cerrada. Por eso, invadió el 'carril' o margen contrario", detallaron a fuentes judiciales.



El lunes por la mañana, el fiscal de Tigre Mariano Magaz, a cargo de la causa, realizó una recorrida por el sitio del accidente, ubicado sobre el Río Carapachay en la Primera Sección del Delta. "Hicimos una inspección ocular del lugar con Prefectura para analizar el ancho del río y el ángulo de la curva", contó Magaz. De esa revisión, según pudo saber Clarín, surgió que el giro es bastante pronunciado y el cauce angosto, por lo que hay que circular por allí con cuidado, en especial cuando oscurece.



Lo que, hasta el momento, no se pudo verificar es la velocidad a la que navegaban las dos embarcaciones al momento del impacto. La semana próxima se efectuarán nuevas pericias para determinarlo.



Otro elemento que complica a Manuel Beccar Varela, señalado por el homicidio culposo, es que le hicieron un control de alcoholemia tras el choque y dio positivo: presentaba 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido es 0,5.



El testimonio aportado por vecinos, que se acercaron al sitio del choque tras escuchar el impacto, coincide con el resultado del informe. "Dieron precisiones sobre el lugar en el que estaban las embarcaciones tras la colisión que concuerdan con el detalle aportado por los peritos", agregaron desde la investigación.



Por ahora, no pedirán la prisión preventiva ya que el abogado no tiene antecedentes penales y este lunes se puso a derecho. Además, falta recabar pruebas importantes. Luego de esas medidas, se indagará a Beccar Varela.



También se envió a analizar la sangre del imputado "para determinar si había consumido alguna sustancia" además de alcohol, dijo Magaz. El resultado de esas pruebas estaría la próxima semana.



Ángel y María Elena, los padres de Tamara, seguían internados en la noche del lunes. "Él tiene una fractura de columna cervical sin desplazamiento y ella una fractura en la clavícula derecha. Están estables y, si bien hoy (por este lunes) podían irse a su casa, preferimos dejarlos un día más ya que están siendo asistidos por el servicio de Salud Mental. Ambos se encuentran en la misma habitación con la intención de que empiecen juntos el duelo. La mujer está muy conmocionada", explicó a Clarín Hugo Gass, director del Hospital de Pacheco.