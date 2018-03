Video: El último palanquero anuncia con sapucai la venta en Semana Santa

El único que queda

Con tono de sapucai

"Remontando la bajada"

"El Último Palanquero"

El Paraná tiene historias, recuerdos y leyendas de pescadores a lo largo de su cauce, pero el tiempo las mezcla y confunde con el paso de los años. Algunas se mantienen vivas por la herencia de su gente y otras se resisten al andar incesante de los minutos y las horas.La historia de los "palanqueros" es una de ellas, y aunque en la ciudad de Paraná ya no existen los comerciantes de pescado que deambulan con el palo (palanca) cruzado en el hombro y los extremos llenos de pescado, en la ciudad ribereña de La Paz, el "último palanquero", prepara su garganta para la semana con mayor venta del año: la Semana Santa.El palanquero es quien llevaba "los frutos" del río hacia las mesas de los consumidores y en La Paz, queda uno que sigue vendiendo en la ciudad. "Soy el último palanquero, es un oficio que ya no se enseña. En los años 70, había alrededor de 70 palanqueros. Ahora, soy el único que queda", afirma Horacio Galvan, en el cortometraje documental que lleva el título de "El Último Palanquero" y trata sobre la vida de Galvan en su ciudad de La Paz.El documental es uno de los tantos homenajes que recibió Horacio Galvan. "Uniforme blanco y palanca blanca. Tiene que estar pintada y se hace una vez por mes", cuenta Galvan y agrega: "al rozarte con la palanca, te rozás con muchas personas. La palanca es mi vida", resume.Esta semana se prepara para la venta en una esquina de su ciudad, donde lleva más de 40 años vendiendo pescado.En un video publicado en las redes sociales, Galvan aprovecha para promocionar sus productos y anunciar la venta de Semana Santa. "¡Hay pescado? hay pescado?!", grita el palanquero y agrega: "Hasta el jueves a la tarde estoy acá: en San Martín y 9 de julio", anuncia Horacio "chancho" Galvan, apostado en esa esquina paceña."Hay pescado para todos", cuenta Galvan al usuario que replicó el video. "El último palanquero" tiene una frase con la que completa su "marketing" callejero para llamar la atención de los consumidores: "¿Son sordos o no tienen plata?", grita Galvan con tono de sapucai en las calles paceñas.El último palanquero lleva los sabores del río en su palanca y espera vender muchos de sus productos en Semana Santa. El personaje característico de La Paz y en algún momento, de muchas ciudades ribereñas entrerrianas, ha recibido diferentes homenajes, entre ellos, unas palabras dedicadas por otro vecino de La Paz, Horacio Martinez, quien en el cumpleaños de Galvan le dedico unas líneas que describen su oficio.(?) "Tus rudas manos costeras, van cargando la palanca, y pesan más que el pescado las penas que guarda el alma. (?)(?) "Ya vienes remontando la bajada, sufrido palanquero de mi pago. Tu sombra en la barranca recostada, tus manos del paisaje se han colgado. (?)(?) "En una esquina te vi soltar al viento el pregón:"¡Pescado fresco... vendo!¡Hay pescado? hay pescado?!¿Son sordos?, ¿o no tienen plata??". (?)El cortometraje "El Último Palanquero" que fue premiado en el concurso "Brazos de Agua 2013" del ciclo "Entre Ríos en una Mirada", organizado por el Ministerio de Cultura y Comunicación de la Provincia de Entre Ríos.Dirección - Melissa CuráProducción - Melissa Curá y Alexis Méndez RíosCámara - Facundo RíosSonido y Edición - Alexis Méndez RíosMúsica Original - Leo Méndez Ríos