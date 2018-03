Llegaron los primeros rodanteros al encuentro de Diamante

Teresita González y Gilberto Ackerman, oriundos de la ciudad uruguaya de Nueva Helvecia (Departamento Colonia, República Oriental del Uruguay), son los primeros en llegar a Diamante para participar del Segundo Encuentro Nacional Rodantero - Grupo "Pasión Rodantera", que comienza este jueves. Lo hicieron el pasado sábado, en un motorhome Nissan.



Gilberto vuelve a Diamante después de haber participado siete años consecutivos del Motoencuentro Internacional: "Tengo muy buenos recuerdos, me encanta la hospitalidad de la gente, es todo muy hermoso y quería hacerle conocer a mi señora esta ciudad, que no había venido nunca. Vuelvo a Diamante y voy a seguir volviendo", dijo. En tanto, Teresita destacó que la ciudad "es bellísima, una hospitalidad impecable. La gente nos saluda en la calle, incluso nos hablan los niños en la Plaza".



Sobre el significado de la pasión rodantera, el viajero señaló que "es algo muy similar a lo que se vive en los encuentros de motos, reúne a personas que les gusta la libertad, el aire libre, nos gusta pasar tranquilo. Somos un tipo de gente que nos gusta la libertad". Por su parte, Teresita resaltó que "naturaleza, libertad, estar sin horarios, conocer gente, tenemos una familia de motorhome, amigos de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Esto es vivir la naturaleza, de vivir la vida".



Entre las expectativas de vivir esta nueva edición de Rodanteros, la viajera indicó que esperan "vivir la naturaleza y compartir otras costumbres, comunicarnos que hacemos y que no hacemos. Los hombres conversan del motorhome, que le pusieron; y las mujeres como lavamos la ropa, de cómo cocinamos, de cómo vivimos. Esto es hermoso".