Murieron 49 delfines que encallaron al norte de Puerto Madryn

Los delfines quedaron varados en una zona costera conocida como "El Doradillo", a orillas del Golfo Nuevo y sobre la cara sur de península Valdés, precisó la entidad, que tiene su sede en Puerto Madryn.El inusual fenómeno fue denunciado por una pareja de caminantes que se arrimó al lugar por curiosidad al ver desde la distancia muchas gaviotas sobrevolando la zona.Al ver lo que ocurría avisaron a la Red de Fauna Costera, que actuó de manera rápida para salvar algunos ejemplares, en tanto los restantes serán colocados en cámaras frigoríficas para practicarles autopsias y determinar las causas de la muerte."Nos da un poco de consuelo saber que pudimos salvar una docena de ejemplares", dijo Mariano Coscarella, del equipo técnico del Cenpat, organismo que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).Coscarella dijo a Télam que en sus años de experiencia no vio "un varamiento masivo de estas características", por lo que no se arriesgó a "conjeturar las posibles causas" que llevaron a los delfines hacia la costa.Otros especialistas consultados por Télam explicaron que "las causas pueden ser varias, una que se hayan desorientado, lo cual es muy poco probable pero no imposible, y otra es que se trate de una manada que venía huyendo del ataque de orcas".