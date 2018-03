Encontraron el cuerpo de la chilena asesinada por su marido hace casi dos meses

Un cadáver fue encontrado hoy en el dique Proterillos del departamento mendocino de Luján de Cuyo y se investiga si pertenece a Concepción Arregui Moreno, una mujer chilena desaparecida desde el 5 de febrero pasado y cuyo marido permanece detenido luego de haber confesado que la mató y se deshizo del cuerpo, informaron fuentes judiciales.El Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmó esta tarde a través de un comunicado de prensa que los buzos de la policía provincial hallaron el cadáver en la zona de búsqueda del mencionado dique, donde los peritos y el fiscal de la causa se encontraban presentes para determinar si se trataba de la mujer buscada.De acuerdo al informe judicial, los investigadores brindarán mañana una conferencia de prensa para aportar más detalles.Concepción era intensamente buscada desde el 5 de febrero pasado, cuando supuestamente tenía previsto viajar en micro a Chile para visitar a sus parientes y no se supo nada de ella.La última vez que la vieron iba vestida completamente de blanco y llevaba su equipaje y dos celulares, uno con número chileno y otro de Argentina.Cuando fue interrogado por primera vez por la Policía, el marido de la mujer, Roberto Audano López (70), dijo que aquel día llevó a Concepción a la terminal de ómnibus, pero que no tenía pasaje.Esta fue la primera señal de alarma para sus familiares, quienes aseguraron que esa no era una conducta normal en "Conchi" y comenzaron a sospechar del marido.Casi un mes después, el marido de la mujer se quebró ante la Policía y confesó que la mató y arrojó el cuerpo en la zona de Potrerillos, a unos 70 kilómetros de la capital provincial, por lo que quedó detenido a disposición del fiscal Gonzalo Nazar.Con la información que brindó Auduano López, los investigadores comenzaron la búsqueda de los restos y realizaron rastrillajes con perros.Concepción estaba radicada hace 14 años en Mendoza y vivía en Lujan de Cuyo.Según los medios chilenos, la mujer y el ahora acusado se casaron en 2016, pero estaban en pleno proceso de separación y ella quería vender su vivienda en en dicho departamento mendocino.Desde su desaparición, sus familiares iniciaron una intensa campaña de búsqueda a través de las redes sociales con la intención de dar con su paradero.También pidieron por ella las actrices chilenas Carolina Arregui y Mayte Rodríguez, quienes eran sus familiares y expresaron su preocupación por su desaparición.