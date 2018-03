Malabarista muerto a golpes: Su padre se opone a la pena que pactó el asesino

Policiales Por el crimen del malabarista le dictaron 45 días de cárcel al nuevo detenido

Policiales Dieron a conocer la identidad del artista callejero asesinado este domingo

El acusado por el crimen de Santiago Osvaldo Moscatelli, el malabarista asesinado a golpes en enero en la zona del Kilómetro 5½ de Paraná, acordará en un juicio abreviado a celebrarse este lunes en los Tribunales de la capital entrerriana, la pena de 14 años de prisión por el violento hecho de sangre.Se trata de Alejandro Nicolás Mioletto de 28 años, quien casi confesó el crimen durante la audiencia de prisión preventiva ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzolla, registrada a fines de enero. Desde entonces, el confeso homicida permanece detenido en la granja penal de Gualeguaychú.que el crimen de su hijo "no fue un asesinato por robo; fue por ensañamiento"."Esta persona lo encuentra a Santiago a la hora de dormir, habla ocho minutos con él, se va, y no pasan más de 30 segundos que vuelve y lo asesina de tres golpes en la cabeza", reconstruyó el hombre gracias a un video que le habría sido provisto por el jefe de Homicidios de Policía de Entre Ríos, comisario Horacio Blasón."Esta persona (Mioletto) ya lo conocía a mi hijo, y por lo que nos enteramos en la calle, le tenía bronca. Porque teóricamente, le robó sus pertenencias a Santiago, y él lo denunció. Para nosotros ese fue el motivo, por la bronca que le tenía", apuntó Moscatelli (p).Para llegar a la instancia de juicio abreviado, Mioletto deberá reconocer ante el Tribunal que mató al joven malabarista, tal como consta en el expediente judicial, de tres tremendos golpes en la cabeza con algún material de construcción, cuando la víctima se encontraba durmiendo en el exterior de una casa, en inmediaciones de la Escuela Tabaré, ubicada sobre Avenida de las Américas., un abogado de esta ciudad le pidió 70.000 pesos sólo para estar en la audiencia de este lunes, y entre 500 y 750 mil pesos para apelar a una condena mayor."Esa suma para tratar de ejercer nuestro derecho a que Santiago tenga una defensa, pero como dice el dicho, `el muerto no tiene defensa y el que tiene todas las de ganar, es el culpable´", se lamentó el hombre, quien es oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela e invitó a quienes quieran acompañarlo a la audiencia de este lunes a las 8.30 en Sala II de los Tribunales de Paraná.