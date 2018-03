Marcha "Por la vida" se replicó en distintos puntos del país

Buenos Aires

En medio del debate público sobre la despenalización del aborto y en el marco del Día del Niño por Nacer, este domingo se realizó la "Marcha por la Vida" en rechazo al proyecto de la legalización del aborto.Convocada por una ONG y apoyada por la Iglesia católica y la principal organización evangélica, más de 20 mil personas se movilizaron desde Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho de la UBA, en Buenos Aires.La iniciativa fue de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y se replicó también en la Provincia de Buenos Aires y provincias argentinas como Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Chubut, Mendoza y Entre Ríos, entre otras.En un escenario levantado junto al edificio ubicado sobre la Avenida Figueroa Alcorta 2263 disertaron varios oradores, entre los que figuraron médicos de distintas especialidades y personas que compartieron sus experiencias relacionadas con el aborto. Todos coincidieron en rechazar los proyectos que proponen la despenalización, consideraron que van en contra de la Constitución y defendieron el derecho de quien está por nacer.Desde la organización aclararon que la iniciativa no respondió a ningún partido ni credo, por lo que no hubo representantes políticos ni vinculados a ninguna religión."Estamos viviendo una etapa de la Argentina con algunas dudas con respecto a lo que significa la vida y en qué momento se origina. Se han instalado polémicas infundadas y por eso sentimos la necesidad de juntarnos para poner luz a muchas de estas cuestiones que a veces son mal utilizadas y conceptuadas", afirmó el Dr. Fernando Secin, organizador de la marcha.En Córdoba la movilización comenzó a las 17 en Colón y General Paz, y culminará en la ex plaza Vélez Sarsfield. Unas 50.000 personas aproximadamente (los organizadores hablan de 100 mil) se convocaron para manifestarse en contra de la despenalización del aborto que comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y está encabezada por el arzobispo Monseñor Ñáñez.Entre los carteles que sostienen los manifestantes se pueden leer lemas como: "Vale toda vida. Los quiero a los 2", "Día del niño por nacer. Córdoba a favor de la vida", "Tengo 8 semanas de vida. Quiero nacer. Mi vida está en tus manos", "Sí a la vida, no al aborto", "Amamos todas las vidas".Mientras la columna avanza, un grupo canta la canción más entonada durante la manifestación: "Cuidan a los pingüinos, cuidan la ecología, legalizan aborto, ay! cuánta hipocresía"."Estamos para defender de la vida del ser más inocente e indefenso. Todos debemos estar unidos para luchar contra quienes están detrás de todo esto. Sabemos que el negocio del aborto mueve muchísimo dinero, además de las donaciones de órganos o de miembros de fetos que han sido abortados. Siempre defenderemos al niño por nacer. Hay que evitar el exterminio en masa o el genocidio", indicó Verónica que se acercó junto a Raquel a la marcha, ambas de la parroquia María Purísima y Santa Teresita de Villa Cabrera.Cuando la columna llegó a la explaza Vélez Sarsfield se leyó un documento en el que se pidio a los 18 diputados cordobeses "que se constituyan en Córdoba para escuchar el mensaje antiaborto"."En Argentina es una celebración especial, no sólo porque nuestro país fue el primero de Latinoamérica en reconocer la necesidad de contar con esta fecha, sino que además fue el primero del mundo en instituirla efectivamente en diciembre de 1998", sostiene el comunicado de Marcha por la Vida.