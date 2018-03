Piden declarar emergencia ambiental por contaminación en arroyo de Gualeguaychú

Piden que declaren la emergencia ambiental de la planta de efluentes de Gualeguaychú. A la solicitud la realizó el bloque de concejales opositores compuesto por Cambiemos y UNA, basándose en un estudio ambiental avalado por la UADER de 2016, donde se informa que la calidad del agua del arroyo El Cura está afectada por la descarga de los efluentes cloacales de la ciudad.



Según se informó desde el sector opositor, esta descarga de efluentes cloacales en el arroyo El Cura, altera la calidad microbiológica y esto produce que las aguas bajo condiciones normales "no están aptas para el uso de actividades recreativas por los elevados niveles de CT y CTT obtenidos, como así también para riesgo agrícola dadas las altas densidades de bacterias halladas".



En otro párrafo se detalla, que la evaluación realizada en los tres puntos muestreados sobre el riesgo potencial para la salud de los seres humanos del uso del agua contaminada, según la Organización Mundial de la Salud permitió reconocer que un alto porcentaje de las muestras microbiológicas extraídas pertenecían a la categoría "riesgo muy alto".



En cuanto al análisis de los resultados físico-químicos y microbiológicos en dos de los puntos de muestreo bajo condiciones normales, "se puede afirmar que el arroyo El Cura no presenta el caudal necesario para autodepurar y/o absorber la contaminación", supo El Día.



"Una situación más preocupante podría darse en la Cañada De Las Achiras, por esto en dicho informe se plantea la necesidad de establecer un control ambiental que implique la acción de vigilancia, inspección y aplicación de medidas para reducir y/o evitar la contaminación del arroyo y la cañada para lograr así la conservación del ambiente y se recomienda hacer ampliaciones y mejoras en la Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales principalmente en las etapas en que se tiene como objetivo eliminar los sólidos suspendidos en el agua ya que estos interfieren negativamente en la etapa de cloración de los efluentes y no se logra la desinfección de los mismos", expresan los bloques de concejales en un comunicado.



También solicita el informe la intervención en la eliminación de los efluentes cloacales domiciliarios para reducir el número de bacterias y la FRECUENTE REMOCIÓN DE LOS BARROS generado por el proceso de digestión aeróbica para que la sedimentación de los sólidos suspendidos sea efectiva y se recomienda que la deposición final de los barros sea acorde al peligro que representan.



"Luego de la elocuencia de dicho informe y ante el fracaso de las medidas que fueron implementadas para la extracción de los barros de las piletas de tratamiento de efluentes por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú, reconocido por el propio funcionario a cargo de Obras Sanitarias y su extrema peligrosidad para el ambiente y la salud humana, y haciéndonos cargo de la obligación que como concejales tenemos de bregar por el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional que establece que 'todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano', los bloques minoritarios solicitamos que se declare la emergencia ambiental de la planta de efluentes cloacales de la ciudad de Gualeguaychú, por el término de 90 días que comenzará a regir desde la fecha de aprobación y autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las reasignaciones presupuestarias correspondientes para el acondicionamiento de las piletas de tratamiento de los efluentes cloacales como así también gestionar ante los organismos oficiales Nacionales a través de ATN", finaliza el comunicado.