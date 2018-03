Dramática situación en Reconquista por una lluvia de 200mm en pocas horas

Asisten a los damnificados

Reconquista, una localidad ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, fue alcanzada por un fuerte temporal que trajo consigo gran actividad eléctrica y una lluvia que dejó más de 200 milímetros de agua caída.Con gran intensidad durante toda la noche de este viernes, la abultada precipitación anegó barrios del centro, de la escena media urbana y de la periferia. La acumulación de agua que no permitía divisar calles, cunetas y veredas.En innumerables viviendas el agua ingresó y produjo anegamientos temporarios. Como siempre, los barrios del cordón oeste y sur -más desprovistos de servicios y calles consolidadas- llevaron la peor parte.En diálogo con medios locales, el titular de Bomberos Voluntarios de Reconquista y de la Comisión de Defensa Civil, César Romano, expresó que "la situación es muy compleja, estamos trabajando con personal de Servicios Públicos y con gente de Acción Social del municipio".El servidor público agregó que "ya estamos en contacto con Defensa Civil de la provincia, le brindamos un panorama y solicitamos ayuda. Hay un 70% de la ciudad que está con complicaciones, hay mucha agua y gran cantidad de basura en las calles, lo que complica todo".Luego de trazar ese dramático cuadro de situación, dijo que a las 17 en la sede bomberil iba a haber una nueva reunión de Defensa Civil, en atención a la crisis hídrica que atraviesa la ciudad que se ve agravada por la continuidad de la lluvia.Cuadrillas municipales asistían a vecinos con problemas y se dispuso una guardia permanente del servicio de asistentes sociales para atender reclamos.Asimismo, entidades de bien público apelaron a la solidaridad de la comunidad para recolectar colchones, ropa y calzados (especialmente de niños, niñas y adolescentes), toallas, sábanas, frazadas y útiles escolares.El sector más complicado era el del barrio Guadalupe, en el precario asentamiento sur, donde un grupo de docentes coordinaba la ayuda recibida.Los datos de lluvia informados por la radio del Obispado de Reconquista fueron los siguientes: Reconquista 210 mm, Avellaneda 140 mm, Colonia Durán 95 mm, Campo Ramseyer 90 mm, Vera 100 mm, Romang 65 mm, Campo Barfus 95 mm, Intiyaco 10 mm, La Florida 45 mm, La Sarita 90 mm, Costa del Toba 95 mm, Santa Ana 120 mm, Avellaneda Oeste 130 mm, La Vanguardia 100 mm, Lanteri 50 mm, Paraje El Uno 100 mm, Malabrigo 110 mm, Colonia Moussy 110 mm, El Arazá 80 mm, Barros Pazos 110 mm, Alejandra 20 mm, El Carmen 130 mm, El Ricardito 70 mm, Nicanor Molinas 90 mm, Guadalupe Norte 40 mm, La Nicolasa (Margarita) 50 mm, Colonia Sager 110 mm, La Loma 90 mm, Los Laureles 80 mm, Paraje La Esmeralda 130 mm, San Roque 110 mm, Campo Berli 100 mm, El Ceibo 85 mm, Siete Provincias 60 mm, Arroyo Ceibal 50 mm, Las Garzas 25 mm.Desde la Municipalidad se comunicó a las 14:30 que en horas del mediodía de hoy la sala de Bomberos Voluntarios de Reconquista fue escenario de una reunión convocada por el municipio para analizar el estado de situación en los puntos más problemáticos de la ciudad en términos de anegamiento frente a los cerca de 220 milímetros de lluvia caída en las últimas horas.Junto al intendente y miembros de su gabinete, fueron parte del encuentro representantes del Nodo Reconquista en representación del gobierno Provincial, referentes de Salud, de la Empresa Provincial de la Energía, Concejo Deliberante y de Bomberos Voluntarios.En términos generales se expuso que las zonas más afectadas son los barrios Guadalupe (sector sur), Velódromo, Ombusal y las Ranas, La Loma, Nuevo, Chapero, Obligado, San Francisco de Asis, entre otros. Así lo precisó al inicio del encuentro el intendente Amadeo Vallejos, quien remarcó que los desagües están funcionan adecuadamente, al tiempo que detalló que hay tres equipos de maquinaria municipal trabajando en los puntos problemáticos para ayudar al desagote."Se está trabajando en articulación con las áreas de salud, bomberos, Nodo y vecinales en la asistencia a familias que debieron abandonar transitoriamente sus hogares por el ingreso de agua. Al mediodía de hoy son doce las familias en estas condiciones. Según informa la Dirección de Emergencias Sanitarias (DIPAES) no se han atendido llamados vinculados al tema. En paralelo, ya se está articulando la entrega de raciones de alimentos, colchones y otros enseres para los vecinos afectados", dijo Vallejos.Como medida preventiva, la Empresa Provincial de la Energía ha cortado el suministro eléctrico en barrio Guadalupe Sur, Nuevo y en la torre 1 del barrio Pucará. A medida que el agua vaya cediendo se restituirá el servicio. Se pide especialmente que, quienes tengan agua en el interior de sus hogares, desconecten temporariamente la energía, para evitar tragedias.El mandatario añadió que "se han cortado los accesos vehiculares en las zonas más afectadas. En este sentido se pide a la población que respete las cintas de corte, ya que transitar por esas arterias perjudica sobremanera a los vecinos de las mismas. Por otra parte, se recomienda que los niños eviten jugar en zanjones o cunetas anegadas"."Si bien los pronósticos indican que para la tarde ya no caerían mayores precipitaciones, el equipo de trabajo está en estado de alerta, atentos a la readecuación del plan de contingencia", aseveró.Para concluir, indicó que que "quienes deseen colaborar con donaciones de agua mineral, alimentos no perecederos, colchones ropas y calzados, podrán acercarlos a la Estación de Bomberos Voluntarios de Reconquista (Patricio Diez y Ludueña)".El intendente Amadeo Enrique Vallejos informó por redes sociales que "estamos recorriendo junto a secretarios del gabinete cada barrio de nuestra ciudad afectado por la inundación, con más de 230 mm caídos sin parar desde la 1:20. Los más de 130 kilómetros de desagües realizados fueron de vital importancia para normalizar la situación. Pido precaución a todos los vecinos hasta que todo vuelva a la normalidad. En caso de encontrase en estado de emergencia, no dudar en llamar a los Bomberos Voluntarios al 101".