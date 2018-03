El adiós al ídolo de Huracán: Cientos de hinchas despidieron a René Houseman

Los restos del ex futbolista René Orlando Houseman, quien falleció ayer a los 64 años víctima de un cáncer que lo aquejaba desde hace un tiempo, fueron inhumados hoy en el Cementerio de la Chacarita.Houseman fue velado anoche en el estadio de Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios, y luego el cotejo fúnebre partió esta mañana rumbo a la sede de Excursionistas, ubicada en La Pampa 1376. Allí, en el estadio del club de Belgrano, cientos de hinchas y dirigentes lo esperaron para despedirlo, entre ellos su ex compañero Miguel Ángel Brindisi.Brindisi compartió equipo con Houseman en el gran Huracán campeón de 1973 y también eran las máximas figuras en el seleccionado que jugó el Mundial de Alemania en 1974.Después del homenaje en 'Excursio', el club del que el 'Loco' era hincha, los restos de Houseman fueron inhumados en el cementerio de la Chacarita.Nacido en Santiago del Estero el 19 de julio de 1953, René Houseman fue uno de los máximos ídolos de Huracán y se consagró campeón mundial con el seleccionado nacional en Argentina 1978.El 'Loco', que también jugó en River e Independiente, entre otros clubes, inició su carrera en Defensores de Belgrano, pese a ser hincha de Excursionistas.La muerte de Houseman, quien estaba internado desde hace unos días en el Sanatorio Finochietto, en la Capital Federal, donde luchaba contra un cáncer de lengua, según confirmaron a Télam fuentes médicas, se sumó a la del formoseño Rubén Galván, ex Independiente e integrante del mismo plantel que alzó la Copa del Mundo en 1978.