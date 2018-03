Activista argentina enfrenta buque ucraniano en defensa de ballenas y pingüinos

Activistas de Greenpeace se enfrentaron al buque ucraniano, More Sodruzhestva, en protesta a la pesca intensiva de krill en la Antártida. Escalaron la nave para desplegar el mensaje:y encadenaron al ancla una cápsula de supervivencia donde permanecerán dentro en resistencia pacífica para evitar que pesquen en una zona propuesta como santuario marino.Según la organización ambientalistaMientras los activistas estén dentro de la cápsula encadenada, el buque ucraniano no podrá pescar. Manuela Zalazar activista de Greenpeace Argentina dijo, "Estamos dispuestos a hacer resistencia sobre las aguas Antárticas para frenar la explotación de una de las áreas más puras del planeta. Los barcos que pescan krill no deben estar pescando en zonas donde la fauna busca su alimento. Tampoco deben pescar en aguas propuestas como santuarios marinos."La protesta se efectuó durante la expedición del barco Greenpeace Arctic Sunrise donde se encontraron frente al buque de arrastre y realizaron la protesta durante un trasbordo de carga al frigorífico cerca del extremo norte de la Península Antártica. Es en esta área donde se pesca la mayor parte de la captura anual total del krill y donde se alimentan ballenas, pingüinos y gran vida silvestre.El krill es un crustáceo de no más de 5 centímetros que parece ser diminuto, no más grande que un dedo meñique, pero que sin embargo asegura la supervivencia de las especies en la Antártida.A través de esta acción, Greenpeace hace un llamado a la industria pesquera de krill para que asuma su responsabilidad de salvaguardar las aguas y la vida silvestre de la Antártida y deje de pescar en zonas propuestas como santuarios marinos.Asimismo, la organización ambientalista está pidiendo colaboración internacional entre los gobiernos de los países que integran la Comisión del Océano Antártico (CCRVMA) para la creación de un santuario en este océano de más de 1,8 millones de km2, que se convertirá en el área protegida más grande del mundo.