Policía héroe: "Es inexplicable lo que sentí cuando la beba lloró"

Paraná Un policía salvó la vida de una bebé que se asfixiaba con yerba

El segundo jefe de la Comisaría de Villa Urquiza, Guillermo Silaur, realizaba el martes a las 12:30, un recorrido por las calles de la localidad, cuando observó a una mujer que "bajaba la barranca corriendo, en una situación desesperante, en medio de una crisis nerviosa, con una bebé en sus brazos", comenzó relatando el funcionario policial aSilaur descendió del patrullero y mientras la joven le manifestaba lo que sucedía, casi sin poder pronunciar palabras, vio que la pequeña estaba morada y ahogada. Paso seguido, el policía la tomó en sus brazos y le brindó las primeras tareas de urgencia a lo que la pequeña respondió de manera favorable. Luego trasladó a la mamá y a su hija, al Centro de Salud.", rememoró.

Es inexplicable lo que sentí cuando la beba lloró

"Fue un hecho muy difícil" confió el policía, agregando que "mil cosas se le cruzaron por su cabeza", mencionando queAl mismo tiempo, dijo que cuando había logrado reanimar a la niña,Explicó que la mamá de Mía le dijo al efectivo que "la beba estaba jugando con su hermanito y seguramente, en ese momento, fue cuando consumió la yerba y al tragarla se ahogó", afirmó el efectivo de Villa Urquiza."Todos en la policía, estamos capacitados para brindar este tipo de ayuda. Hubiese podido ir hasta el centro de salud que estaba a unos cien metros, pero eran segundos que no podía perder", explicó el hombre. En el mismo sentido, afirmó que desde la Jefatura de la policía "siempre nos están ofreciendo cursos de este tipo, y debate, para charlar de estos temas, que los tomamos, porque son muy útiles".Silaur, luego de la situación que les tocó vivir hace dos días, fue a visitar a la familia, este jueves: "Me agradeció un montón, me dijo que ahora tiene `una segunda vida`".Consultado porrespecto de cómo transcurrieron "las noches" del oficial, a partir de este suceso, confió:"Es de no creer, ojalá no le pase a nadie, pero si le pasa a alguien, que ayude de esta manera, con reanimación.".El funcionario policial contó que tiene una hija de tres años, y que en una ocasión sufrió con la niña una situación difícil: se golpeó la cabeza y no reaccionaba, "la tuve que traer a Paraná, se me dormía, el doctor me llamaba y me decía que no se tenía que dormir".", puso relevancia Silaur.Contó que recibió el llamado del Jefe de la Departamental Paraná, Marcos Antoniow, felicitándolo y dándole el apoyo. Elonce.com.