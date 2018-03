Habló la empleada denunciada por cambiarse de sexo para jubilarse antes

"Me cambié de género porque tengo una convicción", dijo. Además explicó que aún no inició el trámite en Anses así que no está jubilada."Me cambié de género porque tengo una convicción. Lo hice porque estoy convencida, las motivaciones son mías y no tengo que explicarle nada a nadie", dijo en declaraciones a El Tribuno de Salta.La empleada del organismo nacional en Salta recibió una denuncia que afirma que modificó su género para jubilarse a los 60 años (como indica la ley para las mujeres) y no a los 65 como les corresponde a los hombres.Lazarovich comenzó el trámite en el Registro Civil de Salta y lo terminó en Tucumán porque nació en esa provincia.Cuando desde el medio local lo consultaron sobre la polémica que se generó, dijo que se enteró por su hija y luego concluyó: "Esto no habría sido un problema para nadie si todos se jubilaran a los 65 años".