Detectan rabia en un perro y en un murciélago en localidad cordobesa

Estudios realizados a un perro y a un murciélago de la localidad cordobesa de Río Cuarto dieron "positivo para rabia". Así lo confirmó el área de Zoonosis de la Municipalidad. Uno de los casos corresponde a un perro, cachorro, que por sus síntomas, el viernes llamó la atención de su dueño, en la zona de El Tropezón.En tanto, el murciélago, fue hallado en una oficina del cuarto piso de un anexo de Tribunales (25 de Mayo 26). Es en el mismo inmueble donde funciona el Correo, junto enfrente del municipio."El murciélago estaba posado sobre la silla de una de las jefas y un compañero lo atrapó. Presumíamos que podía estar enfermo porque apareció de día, como atontado. En el 2016 hicimos una presentación en el ministerio de Trabajo por la presencia de estos animales. Fumigan de vez en cuando, aparecen en menor cantidad pero siempre hay. Estamos muy preocupados porque ahora se sabe que tienen rabia", testimonió Raúl Rodríguez, del gremio de Judiciales.Advirtió que en la zona hay muchos perros callejeros y es posible que estos murciélagos los contagien. "Esperamos que ahora, con esta confirmación, la respuesta sea más contundente. Si no tenemos respuesta que de garantías no vamos a entrar a trabajar", agregó.Desde el municipio se decidió intensificar el plan de vacunación de perros y gatos en los sitios cercanos a donde fueron hallados los animales infectados.En varias oportunidades años atrás se detectaron quirópteros con la enfermedad en Río Cuarto pero no había noticias de rabia en un can de la ciudad. Hace once meses se detectó un caso de rabia canina en un perro de la zona rural de Coronel Moldes.