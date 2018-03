El niño de 3 años arrojado al río por su madre en Jujuy fue asesinado a golpes

Planificó el hecho

La confesión

"Estaba muy deprimida"

Investigan abuso

Alexis Gómez Mamaní, el niño de 3 años que fue hallado casi sumergido en el río Zapla el martes último en la ciudad jujeña de Palpalá, fue asesinado a golpes antes de ser arrojado a esas turbias aguas.Así lo confirmó el fiscal especializado en delitos complejos Diego Cussel, luego de obtener los informes preliminares de la autopsia realizada por el médico del Poder Judicial, Guillermo Robles Ávalos."En un principio se descartaría la muerte por sumersión, el examen forense determinó que el niño de 3 años tiene muchos golpes en la cabeza, en la cara y marcas de rasguño en el rostro. Las causas del deceso fueron por un traumatismo encéfalo craneal y asfixia", agregó Cussel.Por otra parte, el fiscal Bossatti investiga un supuesto hecho de abuso que habría sufrido el nene.Ana Cecilia Gómez, de 26 años, denunció este lunes la desaparición de su pequeño hijo en la Seccional 23° de la ciudad de Palpalá.En su primera declaración dijo que estaba en una plaza del barrio 9 de Julio, barrio donde vive su suegra Vilma "Gitana" Mamaní, con la que tiene una tensa relación desde que denunció a su hijo, padre de Alexis, por violencia de género y que está detenido desde hace seis meses.Gómez vivía en la afueras de la ciudad de Palpalá, el barrio Florida junto a sus padres, hermanos y sus dos hijos en una humilde vivienda de la calle Viltipico y todo indicaría que planificó el hecho para acabar con la vida de segundo hijo.En las declaraciones que Ana Gómez había realizado a la policía, dijo que mientras paseaba por la plaza de Los Abuelos con su hijo, por un instante lo había perdido de vista.Luego sus declaraciones se tornaron inconsistentes y no podía establecer de forma fehaciente cómo perdió de vista a su hijo.Tras cartón le hicieron saber que un testigo la vio caminando con un niño por la playa del río Zapla y minutos después, fue vista saliendo de ese lugar, caminando presurosa y sola.Gómez se quebró y terminó confesando a los policías que asesinó a su hijo y lo arrojó al río, versión que fue constatada luego del hallazgo del cuerpo del pequeño sobre la margen derecha del río, a unos tres kilómetros del lugar indicado.Mabel Miranda, la madrastra de Ana Cecilia Gómez le dijo al diario El Tribuno de Jujuy que "no logra comprender qué pudo pasar por la cabeza de la joven mujer para tomar esta decisión.Atravesaba una profunda crisis. Desde que conoció a este muchacho que la molía a golpes y después se enteró que la pareja de su exsuegra había abusado de sus dos hijos", dijo la mujer."Ana denunció el hecho y estaba muy deprimida porque no obtenía respuestas. Iba todos los días a la Oficina de Protección de Derechos que tiene a cargo al abogado Sebastián Soria, y con los resultados de los exámenes médicos realizados él nunca hizo nada".El fiscal especializado en Violencia de Género y Abuso Sexual Alejandro Bossatti manifestó que se encontraba abocado a la investigación de un hecho de abuso, denunciado por la madre del niño asesinado.Pero que a la vez había otra denuncia del mismo tenor, hecha por la abuela paterna de la criatura.Las denuncias datan de mediados de febrero y el fiscal había citado a Gómez para el viernes pasado a sede de fiscalía, para la ampliación de la denuncia y que se tramite la orden para que las supuestas víctimas puedan declarar a través de Cámara Gesell, pero Gómez no se hizo presente."Hay indicadores médicos que dan cuenta de algún tipo de agresión sexual que el niño pueda haber sufrido", concluyó.