"Que la justicia entrerriana esté a la altura de resolver el crimen de Gisela"

"Esperamos, y que no queden más casos impunes en la provincia", aportó ante, Gabriel, el hermano de Gisela.Se realiza este jueves en los tribunales de Paraná, latras la absolución de los cuatro imputados: Mario Andrés Saucedo, Elvio Andrés Saucedo, Matías Alejandro Vega, y Rocío Belén Altamirano."Yo no tengo sospechas sobre ellos, pero por algo el fiscal los detuvo", apuntó Gabriela, la madre de Gisela. "Para mí son ellos, pero no hay pruebas contundentes y Alfieri llevó el caso a juicio", agregó.La mujer imploró por justicia para que el crimen de su hija no quede impune, e instó a los vecinos de Santa Elena para que aporten datos a la investigación:"Con puteríos no vamos a llegar a nada", remarcó ante"En Santa Elena, hace uno días casi pasa un caso similar", advirtió la mujer en relación al gravísimo hecho de violencia del cual fue víctima una joven de 19 años , la que fue encontrada "atada y amordazada" en su vivienda, en el barrio El Palomar de dicha ciudad."Qué estamos esperando, que haya otra Gisela", se preguntó Gabriela."Hay que despertar y que la seguridad llegue a Santa Elena", exigió la mujer. Y en esa línea recordó que si bien, la zona conocida como El Bajo, donde fue hallado el cuerpo de su hija, fue desmalezada e iluminada, "tampoco tenemos que quedarnos quietos", instó.Cuando se le consultó Gabriel, hermano de Gisela, si se había cruzado con las personas que fueron imputadas por la muerte de la joven, éste rememoró: "Me lo encontré a Vega frente a la tómbola, donde vi por última vez a mi hermana; él estaba sonriéndose y la verdad no sé de qué porque fue muy irrespetuoso de su parte, y a los Saucedo me los cruce en El Bajo, donde se encontró a Gisela"."Simplemente,. Uno trata de no decir nada, de no hacer nada malo; sino que hay que tratar de mantener la frente en alto, y demostrar que somos respetuosos", se justificó.Para Gabriel, las respuestas tendrían que llegar de la mano del poder judicial. "Uno no quiere caer tan bajo al insultarlos y demás, porque", sentenció.En la espera por justicia por el crimen de su hermana, el joven encabeza un merendero que brinda asistencia a niños de Santa Elena. Es una iniciativa que cuenta con el apoyo y el aporte de los padres de Micaela García y de la Asociación Civil Tejiendo Sueños de La Paz.Durante la audiencia de Casación, en representación de la Procuraduría General de la Provincia, se encontraba la audiencia, la Dra. Cecilia Goyeneche (en un principio se había anunciado la presencia de Jorge García pero finalmente no acudió); y el fiscal de Santa Elena, Santiago Alfieri.Según pudo registrar, por falacias en cuanto a la argumentación que brindaron los jueces para absolver a los imputados".Y en esa instancia señaló que "no concuerdan con lo determinado por el Tribunal en cuanto a que a Gisela la mataron dónde fue encontrada, pero según los fiscales, los responsables tiraron el cuerpo tres horas después del crimen en el lugar donde se lo encontró".Se recordará por el crimen de Gisela, los fiscales Carolina Castagno y Santiago Alfieri habían pedido la pena de prisión perpetua para Mario Andrés Saucedo, alias Negro de 54 años; su hijo Elvio Andrés Saucedo de 29 años; y Matías Alejandro Vega, alias Matute de 19 años, peroAcompañó a la familia de Gisela durante la audiencia, una representante del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia de Nación coordinado por la Dra. Sandra Furio. Se trató de Eugenia Vázquez, familiar directa de una víctima de violencia institucional. La mujer comentó que su presencia en la sala era para "brindar acompañamiento, lo que no es poco, aunque Gisela no está".