Doña Blanca cumplió 100 años y se siente "como una piba de 20"

Rodeada del cariño de su familia, Blanca Tonina, cumplió 100 años en la ciudad de Chajarí y aseguró que se siente "muy bien, como una piba de 20". Y recordó: "en mi vida, nunca estuve sin hacer algo. Siempre trabajando y trabajando, y aquí me tienen"."Blanca nació el 21 de marzo de 1918 en Villa Libertad (departamento Federación). Sus padre fueron don Félix y doña Emilia, y tuvo un solo hermano, quien falleció, por lo que se crió prácticamente siempre como hija única", señaló una de sus nietas, Paula.Luego la joven agregó que "vivió siempre encalle 3 de Febrero casi Bolívar, y ella siempre recuerda que vino a vivir a esta casa cuando tenía cuatro años de edad".En otro tramo, Blanca rememoró su trabajo en una conocida institución de Chajarí: "Trabajé en la Sociedad Italiana durante más de cuarenta años".Al recordar cosas vividas a lo largo de sus cien años, sostuvo que. Mi madre fue maestra y trabajó muchos años, y mi padre también trabajó en la Sociedad Italiana prácticamente dejando su vida allí".Luego Ana María, una de sus hijas, comentó que. Al levantarme, en este día, le agradecí a Dios por permitirme vivir esto que es tan maravilloso, porque no muchos tiene la posibilidad de vivir la dicha que yo vivo en este día. Además ella se maneja perfectamente sola y está espléndida"."Somos una pequeña y gran familia, todo un equipo -añadió Ana María- y. Hay cosas que a veces no es necesario recordar porque no sirven y nos abaten, y eso es lo que ella hizo. Como toda familia,".Luego su nieta señaló que "el día arrancó temprano, con muchos saludos y este miércoles tenemos un festejo familiar. El festejo más grande será este viernes, en un lugar sorpresa para ella".Finalizando, y al momento de detallar cómo es un día suyo, Blanca expresó: "".A la vez, su nieto político, también presente, recordó al sitioque "hace algunos años fui a ver a Paula (su nieta), y hacía alrededor de veinte años que ella no me veía. Al escuchar mi voz, ella preguntó '¿quién vino?', y Paula le dijo 'un conocido nomás', a lo que ella respondió 'por qué me mentís, si yo sé que vino Luciano?'"."Los recuerdo a todos mis amigos y vecinos con mucho cariño, y pienso vivir cien años más", dijo finalmente Blanca entre risas.