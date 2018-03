Insólito: Empleado de Afip se cambió el sexo para poder jubilarse antes

Un trabajador de Afip en Salta, de 59 años, decidió cambiar su sexo y así poder acceder a la jubilación a los 60 en lugar de los 65 que corresponden por ley para los hombres.



Sergio Lazarovich hizo el trámite de cambio de sexo y ahora se llama "Sergia". Eso le permitió jubilarse cinco años antes.



"Esa sutil diferencia, trocar una vocal por otra, le facilitó jubilarse cinco años antes, según lo que marca la ley", agrega La Gaceta de Salta.



Sergio alias "La llama" trabajaba en el sector administrativo de la entidad, se casó y se separó en dos oportunidades, tiene hijos y ahora está en pareja con una chica más joven que él, según indicaron en el sitio Informate Salta.



El medio local asegura que su caso es conocido en la Afip aunque "nadie se anima a decir nada".



Pero además, este trabajador no era muy querido entre sus compañeros: "Toda la vida se la pasó de licencia en licencia para no trabajar", dijo un trabajador del organismo nacional.



Por su parte, Matías Assennato, director del Registro Civil de Salta, confirmó que Sergio Lazarovich realizó el trámite de cambio de sexo pero en el registro de la ciudad de Tucumán.



"Hizo todo el trámite allá, su caso es re conocido, llevó bastante tiempo y generó discusiones, hasta que hace poco se lo autorizaron. Inicialmente se lo negaban pero él se amparó en la Ley de Identidad de Género. Fue un largo proceso administrativo", remarcó el funcionario al medio local antes citado.



Los medios locales intentaron contactarse con "Sergia" Lazarovich, pero hasta el momento no pudieron.



El periodista Eduardo Feinmann fue quien comentó la noticia por radio La Red, en base al tuit de un usuario que indicaba sobre la revolución que generó el caso entre los compañeros de trabajo, agrega Clarín.



"Estupor, incredulidad y sinrazón porque un compañero de laburo se cambió el DNI a sexo femenino cuando es bien sabido que es masculino, cuando es bien masculino y tiene pareja", expresó el texto, que luego fue eliminado.



Lazarovich aún no consiguió la jubilación, pero el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Jorge Alberto Paganetti confirmó al mismo medio que el hombre presentó una nota para que su título universitario cambie también a su nuevo nombre: Sergia Lazarovich. Esto aún no se concretó, pero está pendiente de estudio. ¿Vacío legal? Por otro lado, el director del Registro Civil de Salta afirmó: "No hay nada que nos impida tomar este tipo de trámite".



En relación a si hubo abuso de derecho por el vacío legal, consideró que es muy "difícil de probar" y que lo que se realiza desde el Registro Civil es simplemente "asegurar" el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género.