Niño sufrió lesiones tras ser atacado por un perro callejero

Un menor sufrió el ataque de un perro callejero. El pequeño de 3 años, hijo de la concejala María José Nuñez, es oriundo de La Criolla. Recientemente, la edil mantuvo una reunión con el Secretario de Gobierno de esa localidad, Ariel Stuker. En la calle Nuñez comentó que su hijo de 3 años fue atacado en los primeros días de marzo por un perro aparentemente sin dueño. Gracias al rápido accionar de los padres no pasó a mayores. El ataque se dio en la vía pública, al salir de un negocio del pueblo, supo La Región Digital.



Posteriormente, el animal fue ubicado por alguien que necesitaba un animal. En ese momento, ella se dirigió a la comisaría pero, al no haber un dueño, no se pudo radicar la denuncia. Vagabundos La concejala manifestó que mantuvo reuniones con directivos de la Protectora de Animales, y de la ONG Conciencia Animal, para ver qué se podía hacer al respecto. Desafortunadamente, advirtió que son instituciones que están desbordadas de animalitos y no pueden atender la problemática de La Criolla.



Aseguran que en esa localidad, el problema dejó de ser un simple inconveniente para transformarse en un drama social. La cantidad de perros en la vía pública, muchos de ellos sin dueño, genera temor sobre todo hacia los menores.



No son pocos los padres que han comentado su realidad de no poder dejar ir solos a la escuela a sus hijos ya que corren el riesgo de que sean mordidos. Odenanza Respecto a este tema, la concejala Núñez informó al secretario de Gobierno que - junto a la asesora legal del bloque del Frente Renovador - se encuentran trabajando en un proyecto de ordenanza para regular la tenencia y presencia de perros en la vía pública.