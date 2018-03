Oscura trama del filicidio que conmociona a Jujuy: Abusos, violencia y denuncias

Sociedad Hallaron el cuerpo de un niño de 3 años que estaba desaparecido

El pueblo jujeño de Palpalá y toda la provincia de Jujuy no sale del asombro y la conmoción de un aparente caso de filicidio. En cercanías del río Zapla fue encontrado por la división de canes de la policía el cuerpo sin vida de Alexis Antonio Mamaní, quien era buscado desde anoche tras desaparecer en una plaza en su pueblo.Ana Cecilia Gómez (26), oriunda de la mencionada ciudad del norte del país, había denunciado el lunes que su hijo Alexis Antonio Mamaní había desaparecido cerca de las 20.30 en la plaza De los abuelos.La mujer había manifestado que se encontraban en el espacio verde cuando recibió un llamado de su ex marido que la distrajo, tras lo cual el niño no fue vuelto a ver.La situación generó dudas, primero entre los familiares del niño y luego del personal judicial y policial abocado a la búsqueda. Los voceros señalaron que poco antes de las 17, al prestar declaración ante el fiscal a cargo de la causa, Diego Cussel, la joven mostró ciertas inconsistencias y alteraciones en sus argumentos y terminó por confesar el crimen, dando indicaciones de haberlo arrojado al río Zapla, que cruza por la ciudad.Inmediatamente, se desplegó un operativo de rastrillaje en la zona descripta por la mujer, del que participaron efectivos de distintas fuerzas de seguridad, y alrededor de las 18 hallaron el cadáver a orillas del puente Zapla, informó a la prensa el fiscal Cussel.En el lugar del hallazgo las fuerzas de seguridad continuaban realizando las pericias correspondientes y se esperaba que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial para determinar la causa de su muerte.En tanto, su madre permanecía detenida a disposición del fiscal Cussel en la sede de la Brigada de Investigaciones de Palpalá.Según los medios locales, la situación familiar del niño es bastante compleja, ya que habría denuncias de violencia y maltrato. Durante los últimos meses, el municipio había estado trabajando y acompañando a la familia en el marco de una situación de violencia intrafamiliar, indicó la Gaceta. La madre de Alexis sería víctima de violencia de género y aparentemente en la seccional habría denuncias por abuso sexual que el padrastro de Alexis habría cometido en contra del pequeño y no se descarta que se intentara ocultar dicha cuestión.