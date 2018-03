Día Mundial del Síndrome de Down: naturalizar la inclusión desde la niñez

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) busca implementar acciones para que se "naturalice la inclusión desde la niñez" y se comience a hablar del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down.



El Dr. Fernando Burgos, Pediatra y Coordinador de la Clínica Interdisciplinaria de niños con Síndrome de Down del Hospital Universitario Austral, aseguró que "las personas con Síndrome de Down nos enseñan que la vida, que comienza al momento de la concepción, es algo maravilloso".



"Santiago, Amparo, Melina, Belén, Josefina, María, Pilar, Joaquín y Diego son algunos de los pocos nombres que les puedo dar de niños con Síndrome de Down que quizás si hubiesen nacido en otro país donde el consejo genético es el aborto, no los podría nombrar", explicó el Dr. Burgos.



En España, donde el aborto está legalizado, uno de cada mil chicos tiene Síndrome de Down. Frente a estos datos, el Dr. Burgos aseguró que "en la Argentina tenemos uno de cada 600 nacimientos y en nuestro Hospital uno de cada 450 niños nace con Síndrome de Down y forma parte de este grupo de pacientes y personas que cada día nos hacen amar la vida".



Según Naciones Unidas, el síndrome de Down es una "combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana y que existe en todas las regiones del mundo, habitualmente con efectos variables en los estilos de aprendizaje".



Desde Naciones Unidas explican que el objetivo de esta celebración es "aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades". A la vez que se pretende "resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones".