Empezó el otoño: Este año durará 93 días, cuatro más que el verano

¿QUÉ SE ESPERA PARA EL TRIMESTRE MARZO-ABRIL-MAYO?

Falsa noticia

El avance de un frente frío desde la Patagonia al centro del país ocasiona un nuevo descenso de temperatura en esta zona del país. Esto coincide con la fecha marcada en el calendario como el inicio del otoño, aunque en realidad, cuando los rayos del sol incidieron perpendicularmente sobre la línea del ecuador. En ese contexto, prevén precipitaciones inferiores a las normales para todo el Litoral durante marzo, abril y mayo. Anuncian temperaturas superiores a las normales en nuestra zona.La Tierra gira alrededor del sol (Traslación), y además, nuestro planeta también gira sobre su propio eje (Rotación). Estos dos movimientos son los que producen el cambio en el tiempo y las distintas estaciones del año. A medida que marzo avanza somos cada vez más conscientes de los cambios en el tiempo y que estamos próximos a una nueva estación del año. Las noches son más largas, la radiación ya no calienta tanto, las mañanas se vuelven frías y las hojas de los árboles se tiñen de amarillo o naranja. Estos son solo algunos indicios de que el tiempo está cambiando y el otoño está cerca.Como dato curioso, desde el Servicio Meteorológico Nacional hicieron notar que "el primer día de esta época del año se caracteriza por tener la misma cantidad de horas de luz y de oscuridad, debido a que los rayos del sol están alineados con la línea del ecuador. De ahí en adelante, en el hemisferio sur, los días se acortan y las noches se alargan"., instante en que los rayos del sol estarán perpendiculares al trópico de cáncer. Aquí se da paso al invierno. Es decir que este año el otoño durará 93 días, 4 días más que el verano (que duró 89 días), región de Cuyo, centro y norte de la Patagonia; normal o inferior a la normal sobre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Chaco y Formosa.sobre el sur de Patagonia; superior a la normal sobre las provincias del noroeste Argentino (NOA)., Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Patagonia; normal sobre el NOA y las provincias de Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.En los mapas, el color sombreado indica el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. Los valores expresados en cada área indican las chances de ocurrencia discriminados en categorías superior (SN), normal (N) e inferior (IN) a lo normal.Esta semana fue furor una noticia viral titulada "El invierno más crudo en los últimos 15 años"."Esta información es completamente falsa, y también lo era en el 2014 cuando, al igual que ahora, se volvió viral en la web. Hasta este momento no hay información sobre las tendencias del invierno. Recién estamos finalizando el verano y nos queda transitar el otoño antes de llegar al invierno. Un pronóstico climático a tan largo plazo presenta un altísimo grado de incertidumbre, es poco confiable y por lo tanto, no tiene sentido realizarlo. Las tendencias estacionales no van más allá de un trimestre", aclararon desde el Servicio Meteorológico Nacional.