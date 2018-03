Alertan que falso correo de Netflix busca robar datos de tarjetas de crédito

Qué hacer

"Estimados cliente: lamentamos informarle que su cuenta está temporalmente suspendida debido a un problema de facturación", informa un correo enviado por "Netflix Netflix@infoclientes.com " dice un correo que recibieron muchas personas.¿Pasó algo con el servicio de streaming? No, es un nuevo intento de estafa -phishing- para robar información de tarjetas de crédito.El correo después informa que hay que actualizar los datos y brinda un vínculo, que nos lleva a una página muy parecida a Netflix, pero que se trata de otro portal, que nos pide usuario, contraseña y datos de la tarjeta de crédito. Una clara estafa, publicó TN.Siempre es aconsejable, si tenemos alguna duda, entrar directamente a Netflix.com, sin hacer click en el link que aparece en un mail.Si caímos víctimas de este engaño, hay que hacer dos cosa:- Entrar en Netflix y cambiar la contraseña, para que un amigo de lo ajeno no se la pueda apropiar.- Si además le dimos los datos de la tarjeta de crédito hay que avisar cuanto antes para que no nos generen gastos. Y la próxima vez, estar más atentos a los correos que nos llegan.