A los 83 años corrió el Maratón del Fin del Mundo: Su secreto

Elisa Sampietro de Forti tiene 83 años y corrió el Maratón del Fin del Mundo el domingo 17 de marzo, en Tierra del Fuego. "Sólo corrí 10 kilómetros, fue algo hermoso".



Sobre el esfuerzo realizado contó: "Entrás en la famosa Susanita (una subida) que no termina y cuando sentís que llegás al final, sigue subiendo".



"Levantabas la vista y estaban todas las montañas nevadas", dijo al describir el maravilloso paisaje.



Reconoció que "la bajada fue algo hermoso, por los bosques llenos de colores amarillos propios del otoño y con un sendero hermoso pero de mucha atención por las raíces".



Elisa formaba parte del grupo que escalaría el cerro Aconcagua, sin embargo, autoridades le negaron la posibilidad de continuar a los 4.350 metros: "No vale la pena sacar a flote esa gran tristeza".



La atleta comentó que me recibió invitaciones para ir a Salta, Jujuy, Las Salinas y a Rosario, a la Carrera de los Ciegos.



Esfuerzo día a día

Sobre su preparación cotidiana, señaló que "todos los días" trota una hora, además de ejercitarse con dos entrenadores personales.



Aseguró que mantiene una dieta balanceada entre frutas, verduras, carne, pescados y huevos sin seguir un régimen específico.



Elisa consideró que "todo es mental, las ganas de seguir viviendo, no preguntarte cuántos años tenés".



Su amor por el atletismo todo surgió cuando fue con una amiga de su hija a Villa la Angostura, 11 años atrás.



"Me conquistó cómo fui recibida por el grupo, me trataron como una amiga de siempre", recordó.



"Ahí decidí empezar a entrenarme", completó. (Cadena 3)