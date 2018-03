Preocupación entre árbitros entrerrianos por la reestructuración del Ascenso

Tras la eliminación de los torneos Federal B y C para darle paso al Torneo Regional Federal Amateur en 2019, solo un representante de cada liga local formará parte de este nuevo campeonato a lo largo del país.Esta situación puso en estado de alerta a los referís. Desde el Sindicato de Árbitros de la República Argentina (SADRA) advirtieron que con los cambios, alrededor de 600 árbitros del interior, entre jueces principales y asistentes, se verán perjudicados.En Entre Ríos, los afectados son unos 200 árbitros. Fue por eso que este martes, integrantes del sindicato de Árbitros de Entre Ríos mantuvieron una reunión con Diputados provinciales a los fines de plantearle la "preocupación por la desigualdad y discriminación" que atraviesa el sector."Con la reducción de Ligas a nivel nacional producto de las modificaciones en el fútbol argentino, el perjuicio no es solo en la parte laboral por la reducción de torneos, sino también porque los torneos federales A, B y C eran una vidriera para llegar al fútbol profesional", explicó ante, Diego Altamirano, secretario general del sindicato de Árbitros de Entre Ríos."También estamos en una situación discriminatoria con el arbitraje del interior porque los árbitros de Buenos Aires una vez que se reciben entran directo a AFA y el del interior, tiene que pasar por varias categorías para poder llegar al ámbito del profesionalismo", agregó.En la oportunidad, también estaba previsto el tratamiento de un proyecto para penalizar a quienes agredan a los árbitros en los partidos de fútbol. "Si bien el año pasado se firmó un protocolo de seguridad entre el Consejo Federal y el sindicato, uno de los puntos era que no sean penalizados solo en la parte deportiva, sino también judicial", argumentó Altamirano.