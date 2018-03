Crisis en Facebook: Cómo proteger los datos personales en la red social

El escándalo por la filtración de datos de 50 millones de usuarios de Facebook sigue creciendo. The New York Times reveló cómo Cambridge Analytica, la consultora que asesoró a Donald Trump en su campaña presidencial, consiguió la información de los usuarios de la red social y los utilizó para identificar la personalidad de los votantes e influir en su comportamiento.Las repercusiones no tardaron en llegar. Al pedido de la Unión Europea se sumó Estados Unidos, que instó a Mark Zuckerberg a declarar en el Congreso para preguntarle cómo va a proteger a los usuarios.La red social más grande del mundo sufre el golpe también en el bolsillo: sus acciones cayeron drásticamente en Wall Street, más de un 7%, en lo que es el mayor declive de la compañía desde agosto de 2012.Mientras el mundo entero espera cambios en la red social, lo mejor es que cada uno intente proteger su información lo más posible.Hay algunas cosas que podemos hacer para restringir quiénes acceden a nuestra información en la red social.- Estar atentos a las aplicaciones del celular, especialmente aquellas que piden usar la cuenta de Facebook para loguearse. Habitualmente tienen una amplia variedad de permisos y muchos están diseñados para tomar los datos de los usuarios.- Usá un bloqueador de avisos para limitar la publicidad que te muestra Facebook.- Mirá tu configuración de seguridad de Facebook para ver qué cosas están habilitadas. Chequeá individualmente las preferencias de cada aplicación para ver si le diste permiso para ver también la información de tus amigos.- Cada usuario puede bajar una copia de los datos que Facebook tiene de su cuenta, aunque puede no tener absolutamente toda la información. Hay un botón de "descarga" en General - Configuración general de la cuenta, abajo de todo. Por supuesto, es fundamental saber que también hay riesgo en tener toda esa información en una computadora que puede ser robada o hackeada.