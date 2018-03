Joven denuncia que no la dejaron entrar a un boliche por "gorda"

Una joven denunció en redes sociales que en un boliche de la zona de Costanera Norte, en Buenos Aires, en donde se celebró el cumpleaños de una amiga, no la dejaron entrar por "ser gorda". Le dijeron que "no era como el tipo de pibas que iba a ese lugar" y "no daba el target", denunció la chica en su cuenta de Facebook.El incidente se habría producido el jueves por la noche en la puerta del boliche Rose in Rio, según la denuncia de la joven, que apuntó a un encargado de las listas del cumpleaños, llamado Fernando.Agustina Ríos Martínez acudió junto a su novio para celebrar el cumpleaños de su mejor amiga. La joven aseguró que nunca había recibido ninguna alerta sobre la selectividad del local en torno al aspecto físico de los concurrentes, aunque admitió que en cambio tuvo advertencias en torno a la ropa, por lo que se había comprado una "remera más o menos a la moda" para asistir al lugar.Al llegar al lugar, la pareja se encontró con actitudes extrañas por parte del personal de seguridad. Le pedían documentos, luego le negaron la lista a la que apelaban y negaban conocer a Fernando.Sin embargo, el propio relacionista público llegó pocos minutos más tarde y saludó a todos los presentes. Fue entonces cuando la amiga de la joven, que ya había sido alertada por la misma sobre la situación, se acercó para que le facilite el acceso al lugar."Él le da mil vueltas hasta que le da el motivo por el cual no podía dejarme entrar. Que no era como el tipo de pibas que iban a ese lugar, no daba con el target, que era gorda", contó.Los jóvenes optaron por irse del boliche y aseguran que nunca más volverían. "Claramente no entramos, nos fuimos y nunca más volveremos. Toda mi vida me banqué insultos, gritos por la calle, chistes de gordita, rellenita, pero no dejarme entrar por mi aspecto físico a un boliche fue lo peor que me paso hasta ahora", expresó."Lo comento para que traten de no ir a este tipo de lugares de mierda que no tienen ni un poco de cerebro y se creen que pueden manejar el universo", añadió.Lucas Ríos Martínez, el hermano de la joven discriminada por "ser gorda" en un boliche de Costanera Norte, aseguró que en ese local bailable "hacen mini casting en la puerta" y que "les hacen mostrar las cuentas de Instagram para así visualizar cuántos seguidores tienen y demostrar su popularidad"."Agustina no esperaba tanta repercusión, realmente esta situación la sobrepaso ahora está muy mal y con ataques de pánico", dijo el hermano a Télam a la vez que calificó de indignante al hecho.Y agregó que la familia "está orgullosa" del accionar de su hermana y que la masividad que adquirió el caso "sirva para concientizar al resto de la sociedad".Lucas detalló que la familia decidió denunciar este hecho al Inadi, que de todas maneras emitió hoy un comunicado anunciando que ya había decidido intervenir de oficio.