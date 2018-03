Festejos y emoción por los 100 años de la escuela Nº 86 de Villaguay

La historia

El acto por el siglo de vida de la escuela se realizó este lunes con gran convocatoria, supo Elonce TV. Se hicieron presentes ex alumnos, ex docentes, ex miembros de la cooperadora y toda la comunidad.La directora de la institución, Viviana Sarli, contó aquePor su parte la secretaria de la institución añadió que si bien "este es el acto protocolar, el inicio de los festejos. Todo el año estaremos con actividades referentes al centenario".El edificio original de la escuela se hallaba dentro de lo que actualmente es parte de los predios del Ejército Argentino, en una precaria construcción. Cuando se procede a la expropiación para el Ejército, en 1954, la Sra. Matilde Declercq donó una hectárea frente a la antigua ubicación. Su Primer Directora fue la Señora Isolina Aureliana Weigandt.Esta escuela actualmente cuenta con 130 alumnos, se ha transformado con el paso del tiempo en el eje de la comunidad que la circunda, otorgando a través de la educación pública, gratuita e igualitaria las condiciones para que muchos niños crezcan con un horizonte de esperanza.