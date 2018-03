Sociedad

Escuela fumigada en San José

Lunes 19 de Marzo de 2018

Triste relato del niño que lucha contra los fumigadores montado en su caballo

Niños de la escuela afectada por las fumigaciones en San José pidieron que paren de fumigar y Laureano no quiere mudarse de su barrio. "No me quiero ir, porque casi desde que nací vivo ahí", dijo el chico de 11 años. Su desgarrador relato.