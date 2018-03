El padre del rugbier atropellado por su novia insiste en que no fue un accidente

La familia de Genaro Fortunato (25), el rugbier que murió tras ser atropellado por su novia Julieta Silva (30) a la salida de un boliche en San Rafael, Mendoza, no tiene dudas. "Si fue un accidente, ¡pobre mujer! Pero no lo fue", aseguró Miguel Fortunato, el padre del joven que falleció en la madrugada del 9 de septiembre pasado.Silva es la única imputada que tiene la causa, que llegaría a juicio a mediados de año. La mujer, madre de dos hijos, estuvo en la cárcel menos de dos meses hasta que la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Siempre aseguró que se trató de un accidente argumentando que no tenía puestos sus lentes y no vio que su novio estaba tirado en el piso. Los últimos informes técnicos sobre la luminosidad en el punto de impacto de su auto con el cuerpo del rugbier la favorecen ya que el perito oficial estableció que "hubo una notable disminución de la visibilidad" en el lugar.Pero para Miguel Fortunato ese informe es incorrecto. "Por mi carrera estudié luminosidad, sé usar un luxómetro y sé interpretar los resultados. Por como lo midieron podría existir la idea que hay encandilamiento. Para que exista el encandilamiento tiene que haber una fuente de luz potente en forma intempestiva; si es gradual, no hay encandilamiento. Esa noche no había follaje (farola de la calle) para que se encontrara de golpe la luz (farola de la calle)", aseguró el hombre, que es ingeniero electromecánico, al diario Los Andes.El padre de la víctima admitió que la familia la está "pasando muy mal" y que necesitan ayuda psicológica "porque no es fácil". Ya pasaron más de seis meses de la tragedia, pero Miguel Fortunato todavía no entiende qué pasó. "Para mí todas las cosas tienen que ser explicables y esto no es explicable, me saca de eje. La estamos pasando muy mal", reconoció aEl profesional, que también es docente en la Universidad Tecnológica Nacional, no confía en la Justicia y afirmó sea cual fuere la sentencia, "a mi hijo no me lo devuelve nadie". Sobre Silva prefiere no opinar: "Qué le voy a decir, putearla no tiene sentido. Más temprano o más tarde uno termina siendo artífice de su propio destino. Como dijo mi abuela: al final el que las hace las paga", agregó en una entrevista con el diario mendocino."Por lo que leí e interpreté en el expediente y mi opinión basada en el sentido común, yo creo que fue intencional", reiteró el padre de Genaro. "Si fue un accidente, ¡pobre mujer! Pero no lo fue. Si vos acabás de atropellar a una persona, no llamás por teléfono a una amiga y le decís 'atropellé a Genaro, creo que lo maté', como figura en el expediente. Si fuera yo, me hubiera desesperado, no podría respirar de la conmoción", agregó.Finalmente Miguel Fortunato enfatizó sus dudas sobre el proceso judicial. "La Justicia no es lo que creí que era. El hecho fue uno solo, un juez dijo que fue exprofeso y que siguiera en la cárcel. Y los otros tres, que fue sin querer; y encima la retan a la fiscal y le dan prisión domiciliaria (a Silva). ¿Cómo puede ser que leyendo el mismo expediente se tomen decisiones absolutamente opuestas? Es una locura", manifestó. "El derecho no es una ciencia exacta como la que yo manejo pero que sea tan errática es una locura", añadió."Entonces no importan las pruebas que consigas, no importa el abogado que contrates, solo termina importando el juez que te toque. Es como una lotería y eso me parece terrible, no lo termino de entender", reafirmó.