Recuerdo de vida: Su mamá tiene Alzheimer y la graba para ayudarla a no olvidar

Un ingeniero filma parte de la vida de su mamá aquejada por esa enfermedad y los sube a Facebook. Sus hijos lo ayudan. Hay avances: la señora se reconoce en los videos. "Quiero demorar ese destino lo más que pueda", dice.una de las verdades científicas que tanto le gusta citar. Las líneas que siguen salen al rescate del recuerdo. De un fabricante de sueños efímeros compuestos de material estelar.

Claudio Migliorisi (42) juega un partido contra el tiempo.. Como orgulloso reo va al cadalso: cabeza alta y, sobre todo, con el corazón alegre. Satisfecho pese a la adversidad, publicóClaudio enfrenta un partido contra una enfermedad. No la suya sino la de su madre, Cecilia Mercedes Guevara, una mujer sonriente de 73 años a quien en el barrio Amel IV de San Martín, conocen como Celia.Ella arroja polvo de estrellas en el camino. Su hijo, detrás suyo, trata de conservarlo, con ayuda de la tecnología, aunque se le escapa de las manos. Sabe que el destino es uno, pero quiere demorarlo lo que más pueda."Habíamos notado detalles pero se los atribuíamos a cosas que les. Vimos muchas actitudes raras", dice Claudio o Nano, como le dicen sus amigos.

Claudio publica sus videos en Facebook y mucha gente se puso en contacto con él. "Formamos un grupo de WhatsApp donde hablamos de la enfermedad y de las terapias que hay para que nuestros seres queridos se sientan un poquito mejor. Me da bronca que no haya una cura, pero noClaudio juega una carrera con el tiempo y quiere demorar ese destino lo más que pueda. Y no está solo porque cuenta con la ayuda de toda su familia. Y Celia vive el presente. Su presente rodeada de sus seres queridos.

Entre mate y mate en la mesa de su cocina, Celia pregunta si con azúcar está bien y Nano le hace chistes, con la ternura que le permite sobrevivir al momento. Celia se ríe de las ocurrencias y le arroja despojada de vergüenza: "Te voy a arrancar los pocos pelos que tenés la próxima vez que me cuerees".