Una nena de 10 años murió atragantada en el comedor de una escuela

Una nena de 10 años murió atragantada en el comedor de la escuela a la que asistía en la localidad bonaerense de González Catán. Aseguran que nadie se acercó a practicarle el mecanismo de RCP y que personal de emergencias médicas llegó tarde a asistirla.Leonela González (10) estaba almorzando el martes pasado en la escuela primaria N° 197 de la provincia de Buenos Aires. De manera inesperada, la pequeña se atragantó ante la desesperada mirada de docentes y de alumnos que nada pudieron hacer para salvarla."Ella fue al colegio y salió muerta", sostuvo su papá, Leonardo, en diálogo con TN. Detalló que la ambulancia se demoró más de lo previsto en llegar al colegio y que tampoco ninguna persona cargó a Leonela en el auto para llevarla a un hospital ante la falta de médicos en el lugar. La niña falleció ahí mismo, delante de sus amigos y de sus maestros.Tras lo sucedido, la escuela decidió cerrar sus puertas y declarar duelo. Desde de la institución no realizaron declaraciones públicos y el hecho está en manos de las autoridades policiales y judiciales, informó Crónica.En el velatorio de la nena se vivieron momentos de mucho dramatismo y dolor, ya que familiares, compañeros y vecinos del barrio donde vivía Leonela se acercaron para darle la despedida en plena confusión por lo sucedido."No podemos creer lo que pasó, porque la ambulancia fue llamada cuando pasó el hecho y tardó mucho en venir. Tampoco se entiende por qué alguien del colegio no agarró un auto o un remís y la llevó al hospital más cercano para que intentaran salvarla. Vinimos a pedir explicaciones y no nos atendió nadie", manifestó un vecino que vive cerca del colegio, pero que decidió resguardar su identidad.