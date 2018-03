Entre Ríos es segundo en el índice nacional de embarazo adolescente

La situación en Gualeguaychú

La cifra exacta es del 24,5% sobre un total de 1000 casos anuales, según informaron a ElDía desde la Subsecretaría de Redes Integradas de Servicios de Salud de la Provincia. Entre Ríos encabeza el índice nacional de embarazo adolescente, detrás de Chaco. En Gualeguaychú, la cifra es menor que en la provincia.En el marco del primer informe anual ante la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio a conocer algunas de las escasas cifras oficiales que maneja el gobierno con respecto al aborto. El 17 por ciento de las mujeres que se tratan por abortos en los hospitales públicos del país son menores de 20 años, por ejemplo. O siete de cada diez adolescentes que tienen un hijo reportan que ese embarazo no fue deseado, entre otros números.Estos fueron algunos de los datos que el Jefe de Gabinete de Ministros expuso ante las variadas interpelaciones de los diputados. Pero también habló de las cifras oficiales sobre el embarazo adolescente de 2014, cuando la provincia de Entre Ríos ?según expresó Peña? encabezó el ranking con un 22,2 por ciento del total de los casos, sólo por debajo del 22,9 por ciento de Chaco. Siendo ambos distritos parte de los tan sólo nueve que suscribieron al protocolo nacional del aborto no punible ?cuando existe violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer?, promovido por la propia Corte Suprema de Justicia en 2012.Para conocer las fuentes de primera mano,consultó al flamante subsecretario de Redes Integradas de Servicio de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos, el doctor Guillermo Zanuttini, quien no sólo dio detalles de la situación que atraviesa la provincia, sino también arrojó algunos datos interesantes sobre la situación de Gualeguaychú con respecto al embarazo adolescente."En términos de estadísticas, es cierto que Entre Ríos, en cuanto a los nacimientos en mujeres menores de 20 años, está un poco por encima de la media nacional. En Argentina esta cifra es del 13,8 por ciento de los nacidos vivos, mientras que Entre Ríos está en el 16.4 por ciento", expresó el pediatra recientemente nombrado como subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de la Provincia por la ministra Sonia Velázquez.La información brindada en este sentido por el funcionario se desprende de los registros civiles de toda la provincia, por lo que tiene en cuenta a todos los nacimientos: a los producidos en el sector público y a los del sector privado."En este sentido, la provincia está en una meseta. En los últimos años se vienen produciendo aproximadamente 22 mil nacimientos (nacidos vivos) por año. Del total, la mayor parte ocurre en establecimientos públicos, en los lugares donde tenemos mayor pobreza hay mayor nacimiento en hospitales públicos. Las mujeres más pobres tienen una vida reproductiva más activa, por eso tienen proporcionalmente más hijos".-¿Por qué se da ese fenómeno histórico?-En el proceso de profunda desigualdad que ha experimentado la Argentina después de la última dictadura, con vaivenes entre gobiernos que han apostado más o menos al bienestar general de la población, el núcleo duro de pobreza no se ha podido resolver en tantos años de democracia. Y estas desigualdades se expresan, por ejemplo, a la hora de nacer: en la Provincia, entre el 85 y el 90 por ciento de esas madres menores de 20 años (3.600 cada años, aproximadamente) tienen sus hijos en el hospital público.En este marco, muchas mujeres que no tienen oportunidades en una sociedad tan desigual como la nuestra, encuentran una forma de reivindicarse como mujer, como sujeto, en la posibilidad de ser madre. Hay muchas jóvenes menores de 20 años que eligen ser madres.-¿Cómo es en el sector privado?-En lo público, uno de cada tres o de cada cuatro partos diarios corresponde a una menor de 20 años. Esto es totalmente diferente cuando yo, como médico, voy a trabajar al privado: esa relación se convierte en uno de cada 20, lo que representa el 5 por ciento.-Los índices de los embarazos no deseados en adolescentes son altos?-Sí, ahí aparece el problema, no en aquellas que se reivindican como mujeres al tener un hijo, sino en que aquellas que siendo menores de 20 años expresan que no planificaron su embarazo. Muchas veces eso tiene que ver con la falta de información, y ahí entra en juego la accesibilidad a esa información. En este punto tiene un rol sumamente importante el conjunto de la sociedad, no solamente el sistema de salud. Tiene que ver el sistema educativo ?aún deficiente, aunque existe una Ley de Salud Sexual y Reproductiva?, el sistema familiar, la comunidad toda.Tanto en salud como en educación o en cuestiones sociales, muchas veces existe la ley que se debe respetar, pero somos nosotros, los trabajadores de la salud, de la educación, los que generamos las resistencias a hacerlo, porque, por ejemplo, ideológicamente no se está de acuerdo.Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, en el Hospital Centenario se produce un promedio de 1000 nacimientos anuales. De los cuales el 24,5 por ciento corresponden a mujeres menores de 20 años. O sea: uno de cada cuatro partos son de adolescentes."El año pasado, el promedio del sector público fue del 26 por ciento en Entre Ríos, por lo que en Gualeguaychú el índice es un poco menor. Serían alrededor de 245 jóvenes de mil, que es el total, las que tienen menos de 20 años y tienen el parto en el Hospital Centenario", desagregó el experimentado profesional.Asimismo, remarcó el trabajo realizado por el efector local, que además de las demandas de la ciudad atiende un área de cobertura mucho más amplio. "Existe un proceso que se está dando en la provincia hace bastante tiempo, denominado regionalización de la atención perinatal, que implica que cada mujer pueda tener su parto en el lugar que corresponde y cada bebe pueda nacer en el lugar que le corresponde. Porque no podemos atender el parto como lo hacíamos hace 30 o 40 años, los conocimientos entorno a la salud perinatal han crecido mucho, entonces tratamos que en la Región 4 (Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy) los partos se den en los únicos hospitales públicos que nos ofrecen garantías, que nos ofrecen las condiciones obstétricas y perinatales esenciales: el Hospital de Gualeguay y el de Gualeguaychú", resaltó Zanuttini.Pero todavía cobra mayor importancia el rol del Centenario cuando se considera que en Gualeguay se trabaja solamente con "mujeres de bajo riesgo y con embarazos mayores a las 35 semanas de gestación". Por lo que, en el caso que el embarazo tenga menor tiempo o exista algún riesgo para ellas, para el feto o para el recién nacido, la atención debe trasladarse al Hospital Centenario.En esta línea, el subsecretario de Redes Integradas de Servicio de Salud aclaró que "el resto de los hospitales que históricamente hacían partos, ya no deben hacerlos, salvo en las urgencias, cuando el traslado es inviable o peligroso". Fuente: (ElDía).-