Registran desgarrador llanto de una nena obligada a acatar una decisión judicial

Este es el trato que la Dra. Claudia Guemes, jueza del juzgado de familia 5ta Nominación le dió a una niña de 5 años recién cumplidos.

Si no ve a su mamá no va a ir mas a la casa de su papá. No comparto esta forma de comunicarse de la magistrada, ni las amenazas ni a la coacción a la que somete a la niña para hacer cumplir sus resoluciones.

La identidad de la niña se encuentra a resguardo.