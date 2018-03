Encontraron muerto al hombre que mató a puñaladas a su ex pareja y a la hija

Sociedad No podía acercarse pero igual mató a puñaladas a su ex mujer y a la hija

El acusado de matar a su ex pareja y a la hija de ella en Neuquén, fue hallado muerto en un descampado luego de permanecer prófugo durante casi un mes.El hombre, identificado como Lorenzo Muñoz de 40 años, se habría suicidado hace unos días y fue hallado este sábado en un descampado próximo a Las Ovejas, lugar donde se cometió el crimen de Karina Apablaza, de 31 años, y a la hija de ella Valentina.El hecho ocurrió el 22 de febrero último cuando el sujeto mató a puñaladas a su ex pareja y a la hija de ella. El agresor tenía una restricción de acercamiento y una denuncia de abuso sexual contra la menor.Los cuñados de éste, Onofre Merino y Luis Fuentes, cumplen con la prisión domiciliaria en Chos Malal y con custodia policial, para que no entorpezcan la investigación, ya que están sospechados de encubrirlo.El miércoles, familiares de Carina y Valentina acompañados por diversas organizaciones sociales y políticas, marcharon en Neuquén pidiendo justicia.