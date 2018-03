Lanzan en el país la primera muñeca con Síndrome de Down

Una fábrica de juguetes argentina desarrolló y está próxima a presentar a Oli, su primer muñeco con Síndrome de Down.Oli será presentado en sociedad el 20 de marzo en la legislatura porteña, un día antes del Día Mundial del Síndrome de Down, que se dedica a generar conciencia sobre este trastorno genético."Este es un paso muy importante. No es justo que un niño no se sienta incluido, que no haya un juguete con el que pueda identificarse", explicó Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).La llegada de Oli es parte de un cambio de paradigma en los juguetes para "ayudar a que todos los chicos puedan aprender sobre las diferencias que existen entre las personas, y lo naturalicen", informaron desde la marca.