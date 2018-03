Ex zoológico de Mendoza dará en adopción a 1000 animales

La dirección de Ecoparque Mendoza busca donar a particulares o instituciones del ámbito privado o público un millar de animales de corral que pertenecían al ex zoológico que funcionaba en el Parque San Martín de la capital provincial.



"Vamos a seleccionar a los mejores candidatos como adoptantes responsables de los más de 1.000 animales que hoy viven en corrales en el Ecoparque Mendoza, personas o instituciones que demuestren estar comprometidos con el cambio de paradigma que proponemos y ofrezcan a estos animales una calidad de vida similar a la que tendrían en un santuario", anunció hoy la directora del Ecoparque, Mariana Caram.



La población de animales "domésticos o de corral" censada en 2017 reporta que representan al 52 por ciento de la población animal total, unos 1.200 ejemplares.



"En este grupo se observa una notable superpoblación para ciertas especies, como gansos, ovejas somalí, ponis y cabras de Juan Fernández (localidad de Chile), debido a la falta de controles de reproducción y manejo durante los últimos 20 años", explicó Caram. Los animales en adopción El listado de aves en adopción son faisán plateado común; gallina de Guinea; ganso chino; ganso común; paloma blanca; paloma mixta; pato canadiense; pato mestizo; y pavo real.



En cuanto a los mamíferos, detallaron a la cabra de Angora o sedosa; cabra de Camerún; cabra de Juan Fernández; conejo de la India o cobayo; llama; oveja de Jacob; oveja de Somalía; y poni.



En tanto que los animales silvestres alcanzados por la resolución son ciervos gamos blancos; ciervos gamos pintados; ciervos colorados; ciervos axis; antílope negro; búfalo de la India; y muflón de Córcega.



Los adoptantes podrán ser personas físicas o jurídicas, con domicilio legal preferentemente en la provincia de Mendoza, aunque también se permitirá el registro de adoptantes cuyos establecimientos estén ubicados en otras circunscripciones. Próximamente... ecoparque El ex zoológico de Mendoza está en proceso de reconversión a Ecoparque, cuya apertura está prevista en 2019.



El final del zoológico fue decidido tras la muerte de 70 animales, el año pasado, que derivó en acusaciones cruzadas entre las autoridades y empleados, que escaló a raíz de la muerte del oso Arturo y el traslado de la chimpancé Cecilia.



Para asegurar la protección de los ejemplares y limitar su reproducción en el ex zoológico, fue creado el Protocolo para la Adopción Responsable de Animales, y su correspondiente Registro.