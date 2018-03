Consejos para no caer en estafas virtuales: Obtienen información de Facebook

Datos de las redes sociales

Facebook como fuente

De la red social a la guía telefónica

Los consejos de la Policía

Las estafas o secuestros virtuales son una modalidad del delito que preocupa y ante ello, la Policía departamental de Paraná, brindó recomendaciones para no caer en la trampa de los delincuentes., en los que se alertaba que un integrante de la familia, había sido víctima de un accidente o estaba secuestrado Los casos de estafas o secuestros virtuales, se registraron entre las 2 y las 6 de la mañana, y afortunadamente, ninguno llegó a concretarse.Sin embargo, ante la preocupación que generaron los reiterados casos, la Policía departamental de Paraná, emitió un comunicadoque asolan a diferentes sectores de la sociedad.Los casos de extorsión telefónica o secuestro virtual, se constituyen "en personas que llaman por teléfono y simulan informar de algún integrante de la familia ha sufrido algún accidente o heridas. Para ello, los delincuentes. En algunos casos, también simulan ser encuestadores para extraer información", indicaron desde la Policía."Estas personas o simuladores utilizan herramientas básicas y al alcance de todos, tal como un celular y una guía telefónica. Con malicia, llaman a", explican desde la policía departamental.Además, fuentes policiales, resaltaron que los delincuentes dedicados a las estafas o secuestros virtuales, "", afirman desde la Policía."El mecanismo, un poco más elaborado, sigue siendo sencillo.", señala la Policía y agrega que "por esa razón, al atender, el simulacro puede ser más efectivo".La policía de Paraná considera que los delincuentes "logran un efecto de credibilidad aún más poderoso que los gritos y amenazas que se escuchan del otro lado de la línea".Ante esto, desde la Jefatura de policía Departamental Paraná se recomienda a los ciudadanos lo siguiente:No brinde ningún dato o información personal al sujeto que lo está llamando, como tampoco sobre ningún otro miembro de su familia, y menos aún, sobre familiares que estuvieran ausentes en ese momento.desde la cual le están llamando para poder chequear la información.- Si el llamado procede desde un teléfono público,si no tiene personas conocidas alojadas en una cárcel.: ya sea en comercios, cines, centros de compras o en la calle.. Ponga nombres y evitará problemas en caso de que extravíe o le roben el celular., la Policía informa personalmente., dando cuenta de los pormenores del hecho. Personal policial le puede ofrecer asesoramiento y contención adecuada.y que supuestamente está "secuestrado".. La extorsión es un delito. Su deber como ciudadano es denunciarlo.Se debe tener presente,a menos que sea realmente necesario., no solo lo puede ayudar a prevenir extorsiones, sino muchos otros hechos de inseguridad.