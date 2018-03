Último Primer Día: Mujer sufrió serias lesiones cuando ingresaba a la escuela

Foto: La mujer que sufrió lesiones por un festejo estudiantil.

Quedaron en vano todos los recaudos que adoptaron autoridades educativas, directivos de escuelas y docentes para que los festejos del Último Primer Día" no tengan consecuencias no deseadas. La madre de una alumna del colegio Monseñor Rasore, de 46 entre 7 y 8, de la ciudad de La Plata terminó con serias heridas por una bengala que la alcanzó a impactar cuando acompañaba a su hija a ingresar a la escuela.



El episodio ocurrió el martes y trascendió en las últimas horas. Las redes sociales ayudaron a potenciar el caso y replanteó esta clase de festejos, que tanto fastidio despertó en los barrios que amanecieron a fuerza de una poderosa pirotecnia.

Jorgelina Herreros le dijo a eldia.com que el episodio ocurrió poco antes de las 7 del martes, cuando una bengala impactó sobre su cuerpo y en el intento de protegerse le ocasionó lesiones en su brazo derecho y en ambas manos.



"Puse las manos para protegerme, tengo seis dedos quemados, quemadura en el cachete, quemadura en el hombro, un golpe importante en la muñeca y lesión de un tímpano derecho", detalló Hererros. El artefacto pirotécnico además le provocó heridas en el rostro y la perforación de un tímpano del oído derecho.

Autoridades del colegio habían acordado con los padres que no se utilizara pirotecnia, a través de un acta que firmaron ambas partes. Con el episodio consumado, las autoridades asistieron a la mujer herida y comenzaron una ronda de reuniones para establecer los pasos a seguir con los alumnos involucrados.