Descubren partículas de plásticos en el agua embotellada

Un estudio reveló la presencia de partículas de plástico en el agua embotellada de varias de las marcas más conocidas del mundo. Por el momento, no se estableció si representan un riesgo para la salud.



Científicos chequearon el líquido de más de 250 botellas en nueve países (Brasil, México, China, Estados Unidos, India, Indonesia, Kenia, Líbano y Tailandia), bajo las coordenadas de Sherri Mason, profesora de la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia, de acuerdo con un resumen del estudio publicado en la plataforma periodística Orb Media. ¿El resultado? Se halló plástico en el 93% de las muestras.



Entre los restos de plásticos encontraron partículas de polipropileno, nylon y tereftalato de polietileno (PET), usado para hacer tapas de botellas. En promedio, los investigadores encontraron en las botellas de un litro de agua 10,4 partículas de una medida cercana a los 0,10 milímetros. Las partículas más pequeñas eran más abundantes: 314,6 por litro de agua de media.



"Creo que estos vienen de los procesos de embotellamiento, y creo que la mayor parte proviene de la misma botella, de su tapón y del proceso industrial de embotellamiento", explicó Mason a la agencia de noticias AFP. "El agua en botellas de vidrio también contenía microplásticos", dice el estudio.



Se desconoce el alcance de los riesgos que representan estas partículas para la salud humana. "Hay una relación con ciertos tipos de cáncer, con la disminución de la cantidad de espermatozoides e incluso con el aumento de algunas enfermedades como el trastorno del déficit de atención o el autismo", declaró Mason.



Según la experta en microplásticos, se ha determinado que estas diferentes afecciones están relacionadas con la presencia de productos químicos sintéticas en el medio ambiente. "Y sabemos que los plásticos constituyen un medio para que estas sustancias entren en nuestro cuerpo", explicó.



Un estudio previo publicado por Orb Media había mostrado que en el agua de la canilla también estaban presentes partículas de plástico, aunque en cantidades más pequeñas. "El agua corriente, en general, es mucho más segura que el agua embotellada", afirmó Mason.



En respuesta al estudio, la Federación Nacional de Agua Envasada y Embotellada (FNECE) de Francia aseguró en un comunicado que el agua producida y vendida en ese país era "de la más alta calidad".



El organismo subrayó que no existía una metodología oficial para analizar microplásticos ni un consenso científico. "Las micropartículas de plásticos están presentes en todo el medio ambiente, lo que puede alterar los resultados de los análisis si no siguen un protocolo extremadamente riguroso", dijo la federación.



La Asociación Internacional de Agua Embotellada consideró que este estudio "no se apoya en una ciencia confiable" y no ha sido revisado por pares, como es habitual en el campo de las publicaciones científicas.