Maluma presentó la canción del Mundial de Rusia

"Cundo me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco", dijo el artista de 24 años, quien explicó que ir invitado a la Copa del Mundo es uno de los sueños más preciados de su infancia, y que además tiene una excelente relación con Derulo, de ascendencia haitiana.Maluma reveló que fue un reto para él adaptar la letra del tema original en inglés, pues debía mantener el espíritu en español. "Colors" combina el dance pop de Derulo con un mensaje de inclusión racial, de multiculturalidad e invita a los fanáticos del fútbol a enseñar los colores de sus banderas.

"Todavía me siento como si tuviese que pedirle a mi mamá que me pellizque", dijo el músico, quien agregó que el video de la canción, grabado en Miami con Derulo, saldrá en breve y expresó su esperanza de poder ver algunos partidos del mundial.Ante la pregunta de qué equipo quiere que gane después de Colombia, Maluma dijo: "Primero Colombia, segundo Colombia y si lo logran ahí si me infarto de verdad".Esta versión de "Colors" representa la tercera ocasión en que un colombiano participa en un tema de una copa mundial, luego de que en el certamen de Sudáfrica 2010 Shakira interpretara "Waka Waka" y en Brasil 2014 hiciera lo propio con "LaLaLa". En tanto que en el Mundial de Francia de 1998, Ricky Martin cantó "La copa de la vida".