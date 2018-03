Conduce una moto, lleva tres niños y los auriculares puestos: Ninguno con casco

Una insólita imagen se registró en plena capital de Tucumán, donde una mujer fue fotografiada mientras circulaba en una moto con tres niños a bordo y los auriculares puestos. Incluso, en la foto (enviada por un lector al diario La Gaceta) se puede observar que ninguno de los cuatro lleva puesto el casco y una de las mochilas de los menores, cuelga del manubrio.Pero más allá del caso en particular, los accidentes viales en esa provincia son una preocupación. Según publica el rotativo, aproximadamente el 70% de los fondos del hospital Padilla -uno de los centros médicos más importantes de la provincia- se utiliza en heridos por accidentes de tránsito. "Por favor difundan para ver si alguien conoce a esta persona y alerta sobre el riesgo que corren esos niños? además del resto de los conductores", dijo el lector."Un accidentado grave está 30 días en terapia intensiva y esas camas son codiciadas. Hay muchos pacientes que tienen enfermedades que no fueron provocadas por imprudencia y que a veces no pueden ser operados porque no hay lugar. Podríamos invertir más en salud y brindar un mejor servicio en otras áreas si se tuviera más consciencia", dijo la directora del sanatorio, Olga Fernández.Por mes, el hospital destina más de $3.5 millones para los accidentados, mientras de acurdo con cifras oficiales, el sistema público de salud tucumano atendió a 19.000 accidentados en el 2016. Durante nueves meses atendieron a más de 2.400 motociclistas en el Padilla en 2016, hospital referencia en traumatología. Sólo el 5% usaba casco al accidentarse. El promedio por día es de casi ocho, pero los domingos se triplica.