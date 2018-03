A las espera de las lluvias, la sequía persistirá al menos hasta el mes de junio

Sociedad Rigen dos alertas para Entre Ríos por tormentas fuertes

La sequía persistirá, al menos, hasta junio

"Las condiciones atmosféricas que estamos viendo en Paraná dan posibilidades a estas lluvias que estamos esperando desde hace bastante tiempo", confirmó a, el jefe del departamento de Hidrología y ordenamiento de cuencas de la Dirección provincial de Hidráulica, Oscar Duarte."Si bien podremos llegar a tener estos respiros en las próximas horas con la lluvia, es muy difícil pronosticar esta condición., pero no sería tan importante por las condiciones climáticas al momento", advirtió.. "El primero está previsto para esta noche y la madrugada de mañana, será rápido y por lo tanto, vamos a tener más abundantes lluvias en el norte de Entre Ríos, que en el sur, donde las lluvias serán aisladas", detalló."Con este primer ingreso de masa fría,", agregó además."Depende de cómo se presente este rápido frente de frío y lo que se despeje de humedad en la atmosfera,, advirtió.Según reconoció Duarte, erraron los pronósticos al catalogar como "débil" a la Niña por los daños que está provocando en los cultivos. "Ya desde diciembre faltan aproximadamente 50mm de lluvias, y entre enero a marzo tenemos un déficit de casi 320mm de falta de agua", remarcó.De acuerdo a lo que indicó el jefe del departamento de Hidrología,. "En marzo deberíamos tener 150mm de lluvias, pero", agregó.Es que según argumentó, "la condición Niña todavía está presente, por eso la sequía desde hace cuatro meses" y de acuerdo a lo que anticipó, estas condiciones "lamentablemente, van a continuar"., adelantó Duarte.Finalmente, explicó que "por el cambio climático, las variables meteorológicas han sido extremas, como caídas de granizo de tamaño que nunca se habían dado y temperaturas máximas y mínimas muy altas"."Las consecuencias de este problema recaerán en el sector agropecuario porque si arrancamos con un otoño seco, el invierno, de por sí es seco", indicó al tiempo que recomendó "no cultivar" porque "las plantas no tendrían de donde sacar agua para crecer".Para cerrar, alertó que "esta es una zona que se llama el pasillo de los tornados, y".