ANSES emite comprobante de los años trabajados y aportados

Los trabajadores pueden solicitar, a cualquier edad, una resolución firmada por la ANSES que muestra los aportes jubilatorios, ya sean los declarados por los empleadores o los realizados como trabajador independiente. Se trata del Reconocimiento de Servicios, un comprobante de esas contribuciones que pasan a formar parte de la Historia Laboral, lo que permitirá a la persona adelantar parte del trámite jubilatorio.Asimismo, es recomendable requerirlo cuando la ANSES no tenga registro de aportes de algún período y el trabajador cuente con documentación para respaldar o presentar ante organismos provinciales o cajas previsionales, si la persona va a jubilarse en otro ámbito que no sea el nacional.Para revisar los aportes registrados, el interesado puede ingresar a www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social (que puede generarse y habilitarse desde allí mismo). Luego, tendrá que ir a Consultas y elegir Consulta Historia Laboral, donde podrá descargarla en formato PDF.Todo trabajador debe presentar la documentación necesaria ante la ANSES para acreditar los períodos en actividad, siempre que los mismos no se encuentren registrados en los sistemas del organismo. Para ello debe reunir recibos de sueldo, Certificación de Servicios emitida por sus empleadores, o bien, telegramas solicitando la realización de aportes a empresas que ya no están activas y que no lo hayan hecho en tiempo y forma.La gestión se realiza en cualquier oficina del organismo con turno previo en www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, Mi ANSES, Turnos, Sacar turno, Solicitud de Jubilación, Reconocimiento de Servicios, o llamando de manera gratuita al 130.