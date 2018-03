Advierten que peligra la provisión de medicamentos para afiliados a PAMI

A pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI, la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica. Ante ese cuadro de situación distintas entidades que agrupan a nivel provincial y nacional a las farmacias salieron a expresar públicamente la preocupación por cómo será el futuro del expendio de los medicamentos a los afiliados de la obra social nacional, que en el grueso de sus integrantes tiene a los adultos mayores y discapacitados como protagonistas, segmento de la población que suele consumir mayor cantidad de remedios.



"Las farmacias, a través de sus entidades representativas, hemos mantenido reuniones con autoridades del PAMI, con funcionarios de la Vicejefatura de Gabinete y con componentes de la industria farmacéutica, y las conclusiones de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no se conoce cómo ni quién realizará el servicio de auditoría y sistemas, no se conoce cómo el PAMI se pondrá al día con la deuda que incluye el mes de diciembre, no se conoce de qué manera se pagarán los servicios y prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice", indicaron de manera conjunta la Confederación Farmacéutica Argentina, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina.



En esta línea, la secretaria del consejo directivo del colegio farmacéutico de Entre Ríos, Alicia Merlo indicó que el convenio que rige desde el 2002 fue prorrogado por el gobierno hasta el 31 de marzo de 2018, en donde tendrá fin la vigencia del mismo. Merlo comentó que desde el primero de abril no saben cuál será el convenio y nadie tiene precisiones sobre el mismo; ni como se aplicaría con los jubilados.

La Histórica está supeditada a este escenario nacional del cual se esperan mejores novedades.